Papà sistema i bagagli e il treno parte | il figlio di 10 anni rimane sulla banchina

Il Papà di Carolina - morta di cyberbullismo : "Mia figlia ha scoperchiato un sistema che ora si può combattere" : Avrebbero capito la gravità dei loro comportamenti e si sarebbero ravveduti: questo il motivo per cui il Tribunale per i minorenni di Torino ha dichiarato estinto il reato per i cinque ragazzi coinvolti nel suicidio di Carolina Picchio, la 14enne che nel 2013 si lanciò dalla finestra di casa perché vittima di cyberbullismo.Accusati, a vario titolo, di atti persecutori, pornografia minorile, diffamazione, morte come ...