Pallavolo – Samsung Coppa Italia | la finale sarà Igor-Imoco | le pantere superano senza

Pallavolo – Finali Samsung Coppa Italia : la Igor stacca il pass per la finale - stesa 3-0 la Unet Busto Arsizio : La formazione di Barbolini è la prima Finalista della Coppa Italia, attende la vincitrice del match tra Savino Del Bene Scandicci e Imoco Volley Conegliano La Igor Gorgonzola Novara è la prima Finalista delle Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia di Serie A1 Femminile. All’AGSM Forum di Verona, le azzurre di Massimo Barbolini si impongono per 3-0 sulla Unet E-Work Busto Arsizio e potranno così difendere il titolo conquistato dodici ...

Pallavolo - Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia : info e dettagli su tutti gli eventi in programma nel weekend del 2 e 3 febbraio : Si avvicina il weekend delle Finali Samsung Galaxy A di Coppa Italia: di seguito info e dettagli utili sugli eventi in programma nel prossimo weekend, collegati alla manifestazione Ancora pochi tagliandi disponibili per godersi lo spettacolo delle Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia, l’evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che il 2-3 febbraio, all’AGSM Forum di Verona, porterà in campo il ...

Pallavolo – Prima della Coppa Italia resta l’ultimo turno infrasettimanale di Samsung Volley Cup : la preview della 18ª Giornata : Samsung Volley Cup: Prima delle Finali di Coppa Italia c’è l’ultimo turno infrasettimanale. Martedì l’anticipo tra Zanetti e Imoco. Cuneo-Brescia per l’ottavo posto, giovedì Saugella-Bisonte Lo sguardo degli appassionati di Pallavolo è già rivolto alle Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia, eppure Prima dell’appuntamento del 2-3 febbraio c’è ancora una Giornata di Samsung Volley Cup da vivere. Tra martedì ...

Pallavolo – Samsung Galaxy A Coppa Italia : Igor e Imoco alle Final Four - eliminate Cuneo e Monza : Igor e Imoco raggiungono la Savino Del Bene alla Final Four di Verona, domani l’ultimo quarto di Finale Anche Igor Gorgonzola Novara e Imoco Volley Conegliano conquistano le Finali della Samsung Galaxy A Coppa Italia di Serie A1 Femminile, raggiungendo la Savino Del Bene Scandicci che aveva strappato il pass già sabato sera. Sia le azzurre di Massimo Barbolini, detentrici del trofeo, che le pantere di Daniele Santarelli centrano ...

Pallavolo - si torna in campo per definire le quattro semifinaliste della Samsung Galaxy A Coppa Italia : Samsung Galaxy A Coppa Italia, in tre giorni i match di ritorno dei quarti di finale Tre giorni per definire le quattro sfidanti delle Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia. Tra sabato 19 e lunedì 21 gennaio si disputeranno le gare di ritorno dei quarti di finale, al termine delle quali si conosceranno i nomi delle squadre che all’AGSM Forum di Verona, nel weekend del 2 e 3 febbraio, si contenderanno il trofeo. Cominceranno le due ...

Pallavolo – Samsung Volley Cup - la preview della 16ª giornata : che lotta in zona Playoff! : Samsung Volley Cup: si torna subito in campo, sabato Pomì-Il Bisonte su Rai Sport + HD. Igor a Bergamo, al via la saga Imoco-Saugella. Scandicci ospita Chieri, a Busto arriva Cuneo. Brescia affronta il Club Italia. Sugli spalti del PalaRadi la protesta contro la discriminazione delle donne Appena affrontato il turno infrasettimanale, la Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile torna subito in campo per la 16ª giornata di Regular Season, ...

Pallavolo – Samsung Galaxy A Coppa Italia : gli accoppiamenti dei quarti di finale : Samsung Galaxy A Coppa Italia: si chiude il girone di andata della Regular Season, ecco gli accoppiamenti dei quarti di finale. In campo mercoledì 16 e domenica 20 gennaio Il Bisonte Firenze e Bosca San Bernardo Cuneo sono le ultime due qualificate alla Samsung Galaxy A Coppa Italia di Serie A1 Femminile. L’ultima giornata del girone di andata di Regular Season ha decretato le otto squadre che si contenderanno il trofeo che ...

Pallavolo – Samsung Volley Cup : il posticipo della nona giornata è della Saugella : Samsung Volley Cup: il posticipo della nona giornata è della Saugella, alla Candy Arena di Monza batte 3-0 la Pomì Casalmaggiore e si riprende il sesto posto in classifica Monday night spettacolare per la Saugella Monza di Miguel Angel Falasca, che nel posticipo della nona giornata di andata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile si impone con un rotondo 3-0 sulla Pomì Casalmaggiore, regalandosi tre punti pesanti per la classifica ...

Pallavolo – Samsung Volley Cup A2 : inizia il girone di ritorno con la sfida tra Roma e Mondovì nel Girone A : Nel Girone B big match tra Delta Informatica e Omag, la capolista Bartoccini a Ravenna Girone A In testa con 20 punti (bilancio di 7 vittorie e una sola sconfitta), LPM Bam Mondovì e Volley Soverato cominciano il Girone di ritorno della Samsung Volley Cup di Serie A2 Femminile in trasferta. Le pumine di Davide Delmati saranno impegnate nel classico testa coda in casa dell’Acqua&Sapone Roma Volley Group, una partita che ...