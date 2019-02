Pallanuoto | A1 2019 | risultati e classifica della sedicesima giornata Trieste sorprende

Pallanuoto - A1 femminile 2019 : risultati e classifica dell’undicesima giornata. Vittorie per Ekipe Orizzonte Catania e Plebiscito Padova : Undicesimo turno per quanto riguarda la regular season del campionato femminile di A1 di Pallanuoto: Vittorie semplici per le prime della classe. Nessun problema per L’Ekipe Orizzonte Catania e per il Plebiscito Padova che si impongono rispettivamente in trasferta a Milano e in casa con l’F&D H2O. Da segnalare in zona Final Six le Vittorie di Rapallo e SIS Roma. Andiamo a rivivere la giornata odierna con tutti i risultati e la ...

Pallanuoto femminile - A1 2019 : undicesima giornata - trasferta a Milano per L’Ekipe Orizzonte Catania : Senza soste la regular season del campionato femminile di A1 di Pallanuoto: ci si avvicina al momento fondamentale della stagione, vicini alla Final Six, dunque tutte le squadre andranno a caccia degli ultimi posti a disposizione. Andiamo a scoprire l’undicesima giornata. trasferta insidiosa a Milano per L’Ekipe Orizzonte Catania, prima della classe: nove vittorie ed una sconfitta per le siciliane che stanno legittimando sempre più ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : Florentia-Ortigia per la Final Six - Lazio e Quinto in agguato. Turno agevole per le tre big : La sedicesima giornata della Serie A1 di Pallanuoto, che andrà in scena domani, non dovrebbe riservare grandi sorprese, almeno nella parte alta della classifica: la Pro Recco attende la Roma e la Sport Management ospiterà il Catania, mentre il Brescia andrà a Savona. Le prime tre della classe non dovrebbero avere problemi a portare a casa il bottino pieno. Molto interessante in ottica play-off lo scontro diretto tra Florentia ed Ortigia, ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : clamoroso a Verona - Padova cade 7-6. Pari tra Florentia e Milano : Accade l’imponderabile a Verona: le padrone di casa battono per 7-6 le campionesse d’Italia del Padova nel posticipo della decima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile ed ora possono anche pensare alla salvezza senza passare dai playout, soprattutto in vista dei due scontri diretti delle prossime giornate contro le ultime due della classe. Padova invece resta a -5 dal Catania. Nell’altro incontro di giornata 8-8 tra ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : Italia-Montenegro 11-10. Sandro Campagna : “Reazione da grande squadra” : Il Settebello batte per 11-10 il Montenegro nella quarta giornata dell’Europa Cup di Pallanuoto ed ipoteca il primo posto nel girone. Con la vittoria di questa sera è matematica la qualificazione alla Final Eight di Spalato. A fine gara hanno parlato ai microfoni di Rai Sport i principali protagonisti del confronto. Queste le parole del CT Sandro Campagna: “Partita bellissima, come me l’aspettavo. Ritmo forsennato del ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : Italia-Montenegro 11-10. Il Settebello rimonta e vince nel finale - ipotecato il primo posto : A Palermo l’Italia batte il Montenegro per 11-10 nella quarta giornata dell’Europa Cup di Pallanuoto al termine di una partita difficilissima e combattutissima, nella quale gli azzurri si sono trovati anche sotto di tre reti prima della rimonta e della volata finale, che proietta il Settebello al primo posto nel girone con due punti di vantaggio proprio sui balcanici e la possibilità di chiudere i conti nell’ultima partita in ...

LIVE Italia-Montenegro 11-10 Pallanuoto - Europa Cup 2019 in DIRETTA : Settebello strepitoso - vittoria e prima piazza nel girone : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei gironi preliminari dell’Europa Cup 2019 di pallanuoto maschile: la Nazionale italiana scende in acqua a Palermo alle 19 per affrontare il Montenegro in un match fondamentale per la prima piazza nel raggruppamento. Agli azzurri guidati da Sandro Campagna serve infatti una vittoria convincente (e nei tempi regolamentari) per poter ribaltare il risultato dell’andata in ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2019 : sorteggio da brividi per le italiane. Catania-Sabadell e Ujpest-Padova : Dopo il secondo posto nella fase a gironi preliminare si prospettava un sorteggio duro per Catania e Padova e l’urna di Nyon ha riservato duri scogli nei quarti di finale dell’Eurolega di Pallanuoto femminile per le squadre italiane. Per le etnee ecco il temibilissimo Sabadell, squadrone iberico, mentre per le patavine ci sarà l’Ujpest, squadra magiara che nei preliminari ha battuto il Catania e lo scorso anno eliminò le venete ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : stasera Italia-Montenegro. Michael Bodegas : “Il Settebello ha voglia di vincere” : Finalmente Michael Bodegas! Il Settebello ritrova il centroboa, rientrato dopo un noioso infortunio al collo che l’ha tenuto fuori dai primi impegni stagionali della Nazionale, che non gioca con la calottina della formazione di Sandro Campagna addirittura dagli sfortunati Europei di Barcellona. A poche ore dalla sfida col Montenegro, l’azzurro ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Bodegas ha affermato: “Sono molto contento di ...

Italia-Montenegro oggi (29 gennaio) - Europa Cup Pallanuoto 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Serve una vittoria nei tempi regolamentari per ribaltare l’andamento della classifica: l’Italia ospita a Palermo il Montenegro, oggi, nella quarta giornata dell’Europa Cup di pallanuoto. Vincere per dimenticare la sconfitta ai rigori arrivata nel 2018 in trasferta. La squadra di Sandro Campagna va a caccia del colpaccio: andiamo a scoprire l’orario d’inizio e come seguire in TV il match odierno. Europa Cup ...

