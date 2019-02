Oroscopo del 15 febbraio | Cancro geloso | Leone in vena di flirt

Oroscopo del 12 febbraio : Capricorno stacanovista - Toro innamorato : In questo martedì 12 febbraio 2019 troviamo Venere, Plutone e Saturno in Capricorno. Giove in Sagittario e la Luna in Toro. Urano e Marte in Ariete. Nettuno e Mercurio nel segno dei Pesci ed il Nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa. Di seguito troverete le previsioni per i dodici segni....Continua a leggere

L'Oroscopo del giorno 4 febbraio : lunedì 'perfetto' per Sagittario e Acquario : L'oroscopo del giorno 4 febbraio 2019 è arrivato all'appuntamento con le attesissime previsioni, in questo caso relative agli ultimi sei segni zodiacali. Pronti a mettere le mani su consigli e dritte per la giornata di lunedì? Come certamente qualcuno di voi avrà già intuito, nel prossimo inizio settimana ad emergere su tutti saranno due segni in particolare: Sagittario e Acquario. Il primo sarà assolutamente super-favorito in amore mentre il ...

L'Oroscopo dell'amore single - 3 febbraio : opportunità per Leone - Toro impaziente : L'oroscopo dell'amore single regala buoni riscontri per i sentimenti dei cuori solitari, a patto che quest'ultimi vivano le opportunità amorose con innovazione e determinazione. Analizziamo le previsioni astrologiche e l'andamento amoroso di ciascun segno dello Zodiaco, puntando sulle novità sentimentali in serbo per i cuori solitari nella giornata di domenica 3 febbraio. L'amore single e le previsioni astrologiche dall'Ariete alla ...

Branko della settimana : Oroscopo dal 4 all’8 febbraio 2019 : oroscopo: previsioni settimanali di Branko da lunedì 4 a venerdì 8 febbraio 2019 E’ iniziato febbraio 2019 e, come sempre, sveliamo alcune indicazioni relative alle previsioni dell’oroscopo di Branko della settimana prossima (4-8 febbraio) tratte dal libro “Branko 2019, calendario astrologico”, che il re delle stelle ha pubblicato qualche tempo fa, contenente tutte le previsioni dell’anno. Noi riportiamo ovviamente ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 3 febbraio : Ariete magnetico - Gemelli ambiguo : Il mese di febbraio è iniziato aprendo le danze ai transiti planetari, investendo negli influssi favorevoli per illuminare il cielo dei segni zodiacali. Come sarà l'andamento della fortuna e la passione delle relazioni a due? La risposta sta nelL'oroscopo dell'amore di coppia che scende a compromessi con i sentimenti, aiutando ciascun segno a trovare la felicità nel proprio rapporto amoroso. Analizziamo cosa accadrà nelle previsioni astrologiche ...

Oroscopo del giorno 3 febbraio : ripresa per i Gemelli - sottotono il Leone : Prosegue il mese di febbraio 2019. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano la giornata di domenica 3 febbraio per tutti i segni dello zodiaco. Di seguito, le previsioni con amore, salute e lavoro segno dopo segno. Ariete: in amore giornata che vi invita a riflettere sul rapporto che state vivendo, se una relazione è nata da poco siate cauti. Nel lavoro potrebbero esserci dei momenti di disagio e tensione. Fisico che vi invita a fare ...

Oroscopo Paolo Fox di domani : previsioni del 2 febbraio : Paolo Fox, Oroscopo segni di Terra: previsioni di domani, 2 febbraio E’ iniziato un nuovo mese e gli astri si preparano a indicare la via giusta da seguire. Paolo Fox con il suo Oroscopo di domani, 2 febbraio, offre a tutti gli appassionati di astrologia le previsioni dello zodiaco per i dodici segni zodiacali, partendo con i segni di Terra. TORO: sono in una delicata fase di recupero, anche se domenica saranno un po’ agitati. ...

Oroscopo del fine settimana - 2 e 3 febbraio : calo fisico per il Sagittario - bene il Toro : Un'altra settimana è giunta al termine e un nuovo mese è appena iniziato, scopriamo dunque quali sono i presagi degli astri e delle stelle per questo week end. Ecco qui di seguito l'Oroscopo di sabato 2 e domenica 3 febbraio 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Astrologia del fine settimana, sabato 2 e domenica 3 febbraio, segno per segno Ariete: la giornata di sabato potrebbe rivelarsi un ...

Oroscopo di febbraio per il Toro - ok il settore del lavoro : Gli studiosi dell'Oroscopo prevedono un mese di febbraio molto positivo per le persone nate sotto il segno del Toro (dal 21 aprile al 21 maggio), che del resto hanno davanti a sé un 2019 davvero favorevole sotto tutti gli aspetti. Il Toro e l'amore a febbraio 2019 La vita di coppia andrà a gonfie vele per il Toro, segno che dà sempre molta importanza all'amore, essendo sotto l'influenza di Venere. La festa di San Valentino sarà una splendida ...

Zodiaco Paolo Fox oggi - 1 febbraio : l’Oroscopo del weekend : Oroscopo oggi e weekend: previsioni di Paolo Fox segno per segno E’ il 1 febbraio e Paolo Fox con il suo oroscopo ha voluto aprire il mese con il quadro astrologico per i dodici segni zodiacali. Oltre alle previsioni di oggi Paolo Fox ha svelato l’oroscopo del weekend. In attesa di scoprirlo ripercorriamo lo Zodiaco di oggi anticipato ieri. I nati sotto il segno dell’Ariete vivranno un buon recupero mentre il Capricorno non ...

Oroscopo del giorno 1 febbraio : recupero lavorativo e sentimentale per l'Acquario : Un nuovo mese ha inizio anche per i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni astrologiche con lavoro, amore e salute per quanto riguarda la giornata di venerdì 1 febbraio. Le previsioni Ariete: in questa giornata potreste sentirvi stanchi, non è il momento giusto per discutere di questioni sentimentali. Potrebbero infatti nascere delle complicazioni con il partner. Sul lavoro potrebbero esserci dei ritardi. Toro: con Venere in aspetto positivo ...

L'Oroscopo della settimana dal 4 al 10 febbraio : pagelle - Capricorno 'voto dieci' : L'Oroscopo della settimana dal 4 al 10 febbraio 2019 previsioni, classifiche e pagelle. Pronti al solito appuntamento con l'Astrologia applicata agli ultimi sei segni dello zodiaco? Sottoposta ad analisi approfondita, come da titolo, la prima settimana completa dell'attuale mese. A dare un po' di ansia come logico che sia, il responso degli astri in merito alle pagelle e alle classifiche riguardanti i sei segni sotto analisi in questo contesto. ...

L'Oroscopo e gli astri del 2 febbraio : Capricorno responsabile - Ariete inaffidabile : La Luna piena è in Capricorno e spinge tutti i segni zodiacali a pensare, valutando la sfera sentimentale e quella lavorativa con maggior impegno, guidati dai riflessi lunari. E' un astro speciale, che punta sulle sensazioni e propone nuovi cambiamenti nelL'oroscopo giornaliero di sabato 2 febbraio. Analizziamo le seguenti previsioni astrologiche. Affari e sensazioni amorose nelL'oroscopo di sabato Ariete: il coraggio di certo non vi manca con ...

Oroscopo del giorno 2 febbraio : Capricorno favorito - problemi a Pesci e Sagittario : L'Oroscopo del giorno 2 febbraio è pronto a svelare la nuova classifica stelline e le previsioni zodiacali di sabato interessanti i sei simboli appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. Dunque, attenzione puntata verso i soli simboli relativi a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Dunque, senza perdere tempo, iniziamo immediatamente a fare una prima analisi allo scopo di mettere in chiaro il grado di positività ...