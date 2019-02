Ora o mai più – Terza puntata del 2 febbraio 2019 – Amadeus torna col talent musicale

Ora o mai più 2 - anticipazioni terza puntata del 2 febbraio su Rai 1 : Le anticipazioni della terza puntata della seconda stagione di Ora o mai più, lo show musicale condotto da Amadeus che va in onda su Rai 1

La propaganda elettOrale di Di Maio non risparmia nemmeno Carige : Rispondendo in Aula a una interrogazione sulla crisi della Cassa di risparmio genovese (Carige) il vicepremier Luigi Di Maio ha indicato come “responsabili del disastro” quattro ex amministratori, provenienti dall’ambiente politico, metà del centrodestra e metà del centrosinistra. Il suo intento,

Ora o mai più è un Tutti-contro-Tutti tra invisibili - per fortuna c’è Morgan su Raidue : Ogni gioco, singolo o di squadra, così come ogni attività agonistica, si regge su una regola elementare ma necessaria: stabilire con certezza chi sono i contendenti e cosa si deve fare per arrivare alla vittoria. Fin da bambini si impara questo codice, così che ogni attività, ogni confronto ed ogni sfida possano svilupparsi in modo ordinato e anche “pedagogico”. Quando per qualsiasi ragione il gioco perde d’interesse, quando qualche partecipante ...

Mai fermo il Huawei Mate 20 - ancOra Super Macro e Huawei Wallet con aggiornamento 187 : Chi si ferma è perduto e il Huawei Mate 20 è uno smartphone che dal suo lancio in autunno non può certo dire di aver annoiato visti i copiosi aggiornamenti che lo hanno riguardato, di settimana in settimana. Solo qualche giorno fa, abbiamo commentato insieme ai nostri lettori l'adeguamento 183 che ha introdotto una nuova modalità Super Macro per la fotocamera. Ora tocca anche al firmware 187 farsi avanti, non con poche novità. Il pacchetto ...

Banca Carige - Ora Di Maio fa nomi e cognomi : "Ecco chi è responsabile del disastro" : "Banca Carige è l"ennesima Banca portata sull"orlo del fallimento a causa di una gestione scellerata che non è stata causata solo da una incompetenza dei manager ma anche dalle commistioni con la politica". Luigi Di Maio parla nell'aula di Montecitorio, rispondendo a un'interpellanza urgente sulla crisi dell'istituto di credito di Genova.Dunque, il leader pentastellato ha fatto nomi e cognomi di chi è secondo lui responsabile: "Voglio ...

Recessione - Di Maio : “Governi precedenti hanno mentito”. Padoan : “Dichiarazioni infami e ignOranti” : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte lo aveva già anticipato ieri, oggi è arrivata la conferma dell’Istat: l’Italia è in Recessione tecnica, perché per due trimestri consecutivi, il terzo e il quarto del 2018, ha registrato una contrazione del PIL. Conte annuncia la Recessione: "Ripartiremo nel secondo semestre" L'Italia rallenta la corsa. Ad annunciarlo è stato il Premier Conte che, ...

Avanti - c'è posto. Il ristOrante impossibile ormai è un mito : All'Osteria Francescana di Modena, tempio dello chef numero uno al mondo, almeno secondo la classifica Fifty Best, Massimo Bottura, non ci sono tavoli disponibili fino a fine aprile e comunque le ...

Ddl Pillon - SpadafOra (M5s) : “Non sarà mai approvato. Sui diritti posizione di alcuni esponenti governo non aiuta” : “Il ddl Pillon sull’affido condiviso, così come è stato formulato, non sarà mai approvato. Questa è una certezza. E a riguardo non solo ho preso posizione io, ma tutto il M5s“. Lo assicura Vincenzo Spadafora (M5s), il sottosegretario con delega alle Pari Opportunità e Giovani, nel corso di una conferenza per i 30 anni del Telefono Rosa alla Sala Stampa Estera di Roma. Il convegno, moderato dalla giornalista Fiorenza Sarzanini, ...

RECESSIONE - PIL ITALIA ANCOra IN CALO NEL 2018/ Di Maio con Conte : "Governi Pd hanno sempre mentito" : Pil in CALO nel quarto trimestre 2018: dati Istat, l'ITALIA è in RECESSIONE. Conte e Tria "Non drammatizziamo". Di Maio, 'colpa dei Governi Pd'

Pillon - il sottosegretario M5s SpadafOra : “Non sarà mai approvato”. Ma Pd : “Siamo preoccupati - è nel contratto” : Sul disegno di legge Pillon sull’affido condiviso “non solo ho preso posizione io ma l’ha presa tutto il movimento, quindi diciamo che la certezza è che la proposta così come è stata formulata non sarà mai approvata”. Vincenzo Spadafora, sottosegretario M5s con delega alle Pari Opportunità e Giovani, è tornato a esporsi sul contestato provvedimento che porta la prima firma di uno dei promotori del Family Day e che al suo ...

Di Maio : 'Gli F35 sono una spesa inutile e nulla è ancOra deciso' : "Sugli F35 non c'è nulla di deciso, noi del M5s crediamo che quella spesa sia inutile e lo dico qui come lo abbiamo detto in questi mesi". Lo ha puntualizzato il vicepremier Luigi Di Maio a chi lo ...

«Ora o mai più» - che covo di vipere... : Nella confusione di questi giorni televisivi riempiti dalle polemiche sui programmi di Celentano e Beppe Grillo, stavamo quasi per scordarci di Ora o mai più, lo show del sabato sera di Raiuno. Altro ...

Altro che Miley Cyrus e Liam Hemsworth che hanno organizzato un matrimonio «last minute» e l'hanno tenuto segreto fino a ...