Ora o mai più | lite tra Ornella Vanoni e Toto Cutugno per Vattene Amore

Ora o mai più - tutti chiedono scusa ad Amedeo Minghi. Toto Cutugno : "Ti chiedo scusa per gli imbecilli che ti hanno criticato..." : Una puntata riparatoria a tutti gli effetti, la terza della seconda edizione di Ora o mai più.Dopo le critiche oggettivamente ingenerose che gran parte della giuria, soprattutto Ornella Vanoni, Donatella Rettore e Red Canzian, avevano riservato ad Amedeo Minghi nel corso della puntata andata in onda una settimana fa di Ora o mai più, questa sera, Minghi, giunto nuovamente come ospite nel programma di Rai 1 condotto da Amadeus, ha ricevuto le ...

Ascolti TV | Sabato 2 febbraio 2019. Nuovo boom per C’è Posta Per Te (29.1%) - Ora o Mai Più 16.5% : C'è Posta per Te: Icardi, Nara, De Filippi Nella serata di ieri, Sabato 2 febbraio 2019, la terza puntata di Ora o Mai Più Rai1 ha conquistato .000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Canale 5 la quarta puntata di C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato .000 spettatori pari al % di share mentre Swat ha raccolto .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 ...

Ora o mai più - Ornella Vanoni e quel retroscena su lei e Califano : Nel presentare il brano 'Una ragione di più', Ornella Vanoni ha colto l'occasione per chiarire alcune voci sul suo rapporto...

Ora o mai più - scuse "fredde" a Minghi. E la Vanoni racconta la notte hot con.. : "Ora o Mai Più" più che uno show canoro è un divertentissimo ring per regolare ruggini geriatriche tra i grandi della musica italiana. Stasera biscotti avvelenati, notte segreta con Franco Califano e ...

Ora o mai più - Rettore : "Il mare d'inverno è di Fossati". E Ruggeri risponde sui social : Se in onda ha fatto buon viso a cattivo gioco, Enrico Ruggeri non è invece rimasto in silenzio sui social dove, stuzzicato dai suoi fan, ha lanciato una stoccata a Donatella Rettore, pur senza citarla.Ospite della terza puntata di Ora o mai più (qui il live), il cantautore milanese si è esibito in duetto con Paolo Vallesi sulle note de Il mare d’inverno.prosegui la letturaOra o mai più, Rettore: "Il mare d'inverno è di Fossati". E Ruggeri ...

Ora o mai più - tre vincitori per la terza puntata : la classifica completa : Chi ha vinto la terza puntata di Ora o mai più 2019? Jessica Morlacchi, Paolo Vallesi, Silvia Salemi Tre vincitori per la terza puntata di Ora o mai più. Jessica Morlacchi, Paolo Vallesi e Silvia Salemi si sono piazzati al primo posto della classifica. Per i giurati del programma l’unica vincitrice è stata Jessica ma, […] L'articolo Ora o mai più, tre vincitori per la terza puntata: la classifica completa proviene da Gossip e Tv.

Ornella Vanoni si addormenta a Ora o mai più e non vota Michele PecOra : Ora o mai più: Ornella Vanoni si addormenta durante la diretta della puntata “Spero di non addormentarmi”, aveva detto Ornella Vanoni nel corso della prima puntata di Ora o mai più. Detto fatto: alla terza è successo davvero. Dopo la mezzanotte, durante l’esibizione di Marco Masini e Michele Pecora, la cantante si è appisolata dietro […] L'articolo Ornella Vanoni si addormenta a Ora o mai più e non vota Michele Pecora ...

Ora o mai più - la terza puntata del 2 febbraio 2019 : vincono Jessica Morlacchi - Silvia Salemi e Paolo Vallesi : Cosa è successo nella terza puntata della seconda edizione di Ora o mai più?Questi sono gli eventi più importanti:prosegui la letturaOra o mai più, la terza puntata del 2 febbraio 2019: vincono Jessica Morlacchi, Silvia Salemi e Paolo Vallesi pubblicato su TVBlog.it 02 febbraio 2019 23:59.

Amedeo Minghi torna a Ora o mai più : Amadeus e i giurati chiedono scusa : Ora o mai più: scuse ad Amedeo Minghi dopo la polemica scoppiata su “Trottolino amoroso” Amedeo Minghi è tornato a Ora o mai più dopo la polemica scoppiata su Vattene amore, la celebre canzone cantata in duetto con Mietta. Minghi ha ricevuto in primis le scuse di Amadeus che, da conduttore, si è profondamente vergognato […] L'articolo Amedeo Minghi torna a Ora o mai più: Amadeus e i giurati chiedono scusa proviene da Gossip e ...

Ora o mai più - Marcella Bella si arrabbia in diretta. Interviene Amadeus : Marcella Bella perde la pazienza a Ora o mai più: “Non si possono votare canzoni di successo!” Votazione alquanto animata quella di ‘Mamma Maria’, il popolarissimo brano che i Ricchi e Poveri nella terza puntata di Ora o mai più 2019 hanno riproposto con il loro ‘allievo’ Michele Pecora. Il tutto è avvenuto dopo il giudizio di Donatella Rettore, che ha dato 5 ‘bocciando’ il cantante, per via del ...

Ora o mai più - figuraccia di Marcella Bella con Marco Masini : "Non è la tua serata - stasera!" : Durante la terza puntata di Ora o mai più, Marcella Bella ha provato a mettere un po' di pepe nella seconda manche, durante la quale gli otto concorrenti in gara hanno duettato con gli ospiti, portando a casa, però, un pessimo risultato o, meglio ancora, facendo una vera e propria figuraccia.Per la cronaca, Jessica Morlacchi si è esibita insieme a Marco Masini con la canzone T'innamorerai.prosegui la letturaOra o mai più, figuraccia di ...

Amadeus si scusa a Ora o mai più : “Non ho fermato le polemiche” : Ora o mai più: Amadeus si scusa con Amedeo Minghi per la polemica su ‘Vattene amore’ Hanno suscitato molto scalpore i giudizi dei coach di Ora o mai più, che la settimana scorsa hanno praticamente affondato ‘Vattene amore’ di Amedeo Minghi. Il cantante ha infatti partecipato alla seconda puntata di Ora o mai più 2019, riproponendo in coppia con Annalisa Minetti il brano di grande successo che ha lanciato con Mietta al ...

