Omaggio al cinema di Jean Renoir dal 9 febbraio al Palazzo delle Esposizioni

Alla Casa del Cinema di Roma Omaggio a Wim Wenders : A partire dal 5 febbraio sino al 14 aprile, Casa del Cinema e VIGGO dedicano un omaggio a Wim Wenders in un lungo percorso che si articolerà tra cortometraggi, documentari e film portando sul grande ...

Il Cinema va al MaXXI : a Roma l'Omaggio a Elio Petri - gli incontri con Mastandrea - Rohrwacher e Gröning : La ricerca e la sperimentazione, insite nell'architettura del Museo MaXXI di Roma, portano giorno dopo giorno a nuove scoperte e conoscenze, a tante e differenti mostre, ad appuntamenti ed esperimenti che – in quanto tali – possono a volte riuscire nel migliore dei modi, altre volte un po' meno, l'importante però è provarci e non pentirsi di non averlo fatto. È questo, dall'anno della sua nascita, lo spirito che ...

'Omaggio a Vincenzo Cerami' : mercoledì alla Casa del Cinema di Roma : L' ' Omaggio a Vincenzo Cerami ' mercoledì 5 dicembre chiuderà la quindicesima edizione di Percorsi di Cinema - rassegna nata nel 2004 da un'idea di Alessandro Rossetti e Massimo Sani e organizzata ...

L'addio a Bertolucci - il cinema rende Omaggio al maestro : Roma,, askanews, - Amici, colleghi, persone comuni. In tanti sono arrivati in Campidoglio per dare l'ultimo saluto al regista Bernardo Bertolucci, scomparso a Roma a 77 anni dopo una lunga malattia.

Bernardo Bertolucci - in camera ardente l'Omaggio del cinema. FOTO : Bernardo Bertolucci, in camera ardente l'omaggio del cinema. FOTO Il feretro del grande regista in Campidoglio, a Roma. A dare l'ultimo saluto tanti attori e registi che hanno lavorato o soltanto conosciuto il maestro, ma anche diversi politici e gente comune Parole chiave: ...