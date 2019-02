Occhio a questi titoli a bassa capitalizzazione | stanno volando in Borsa

ilgiornale

(Di sabato 2 febbraio 2019) Trema la mano. Ovviamente trema la mano. Quando vedi barre come quella di venerdì che perdono quasi il 2% per poi chiudere con un bel nulla di fatto è impossibile non avere paura. Ma se facciamo il gioco teorico di sostituire un grafico a barre con un grafico con solo le chiusure si vede chiaramente il nulla di fatto di venerdì scorso. L"impostazione grafica è sempre quella rialzista di cui abbiamo parlato la scorsa domenica ma è evidente che se i prezzi del nostro indice Ftse All Share dovessero scendere al di sotto del minimo di 21.201 ci porremmo molti dubbi. Finché i prezzi rimangono appollaiati là sui massimi della congestione in fin dei conti non dobbiamo preoccuparci.A livello di singolici sono alcunini acheletteralmente. Traspiccano:TINEXTAC"è un vecchio pattern di, delucidato da Thomas Demark nel suo ...