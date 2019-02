Non c’era Napoli all’ultima di Hamsik, Napoli non esiste

ilnapolista

: 'Mio zio ucciso come un ratto. Non c'è stata giustizia perché era un clochard, considerato meno di zero' - HuffPostItalia : 'Mio zio ucciso come un ratto. Non c'è stata giustizia perché era un clochard, considerato meno di zero' - romeoagresti : #Allegri: 'L'anno scorso #Dybala ha realizzato tanti goal. Ma non c'era #Ronaldo...'. @GoalItalia - Linkiesta : Con la cultura non si mangia, era stato detto. Ma guarda caso dove c’è meno cultura si mangia meno. Ovvero, fuor di… -

(Di domenica 3 febbraio 2019) Una tiepida dissolvenza Nella notte di quello che potrebbe essere il finale commiato di Marek, lo slovacco cala definitivamente il sipario sull’illusione innocente e colpevole, sulla rappresentazione pervicace morbosa e leggera che la città da secoli ha di sé:, in realtà – pare infine dirci quest’uomo dell’est e da sempre nostro – non. Non è mai esistita. Non esistono le bandiere. NonCastelvolturno. NonFuorigrotta. E la prova incoerente incompleta e paradossale non può che fornirla, senza alcun gesto, privo di ogni evento da tramandare ai posteri, l’uomo che più abbiamo amato per averci rappresentati nella nostra tracotante inadeguatezza.– forse, si badi bene, forse, si usi il condizionale come in ogni enigma che si rispetti – lascerebbe il club che egli ha sposato per un decennio dinanzi a qualche sparuta manciata di spettatori. ...