Nickelback | il bassista vorrebbe realizzare un album metal

Blastingnews

(Di sabato 2 febbraio 2019) Ildei, Mike Kroeger, ha parlato del futuro della band e della sua personale intenzione diunpiù "pesante", rispetto all'ultimo disco della band The MachineL'intervista Intervistato dal magazine Wall Of Sound Mike, fratello del frontman Chad Kroeger, ha dichiarato che gli piacerebbe fare unancora più pesante rispetto all'ultimo lavoro The Machine. Queste le sue parole: “Mi piacerebbe molto. Ilè ciò che sento senza stancarmi. Se davvero potessimoun, noi quattro tutti ne saremmo contenti. Anche se in modo diversi siamo tutti deilari".Poi ilha parlato della sua grande ammirazione per alcune delle band più significative nella storia del: "Conosciamo tutto dei Big Four,lica, Megadeth, Anthrax e Slayer. Se potessi mi piacerebbe fare undi cover degli Slayer. È lì che ...