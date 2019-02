NFL Superbowl | Rams-Patriots | la presentazione del match

NFL Superbowl LIII : Brady a caccia della storia : Uno scontro epocale per un evento che, come ogni anno, bloccherà non solo gli Stati Uniti ma tutto il mondo sportivo. L'Half Time Show sarà appannaggio dei Maroon 5 mentre in campo saranno il giovane ...

Superbowl NFL 2019 : Rams-Patriots in diretta tv su Rai 2 e online su DAZN : Negli Stati Uniti è iniziato il countdown per l’evento sportivo più atteso dell’anno, il Super Bowl LIII, clou della stagione di National Football League, in programma domenica 3 febbraio presso il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, impianto ultramoderno che dal 2017 ha preso il posto del glorioso Georgia Dome. A contendersi il titolo NFL saranno i Los Angeles Rams e i New England Patriots, e sarà anche una rivincita dell’edizione XXXVI (2002), ...

NFL - SuperBowl 2019 : i Los Angeles Rams - costruiti per vincere - vogliono completare l’opera : Se non si può parlare di sorpresa nel vedere i New England Patriots al 53esimo SuperBowl per la AFC, discorso simile lo si può fare anche per la NFC. I Los Angeles Rams, infatti, hanno compiuto una grande impresa nel vincere al Superdome di New Orleans contro i Saints nel Championship, ma i californiani non sono certo una “Cenerentola invitata al grande ballo”. La squadra del giovanissimo coach Sean McVay (ha da pochi giorni compiuto ...

NFL - SuperBowl 2019 : i New England Patriots vogliono scrivere un’altra pagina della loro leggenda : I New England Patriots sono pronti per il SuperBowl LIII. No, questa non può certo essere definita una notizia. La squadra di Boston, infatti, ha ormai preso residenza nell’atto finale della stagione della NFL. Dal 2001, quando ha preso il via l’impareggiabile era con coach Bill Belichick al timone, e Tom Brady nel ruolo di quarterback, infatti, i Patriots sono stati protagonisti del SuperBowl in ben otto occasioni, e si preparano ...

Su DAZN scatta la NFL Superbowl Week con contenuti esclusivi : Dopo una lunga stagione vissuta su DAZN, la NFL è pronta a decretare i suoi campioni. Nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 febbraio, infatti, andrà in scena, al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, il Super Bowl LIII, che vedrà sfidarsi i Los Angeles Rams di Jared Goff e i New England Patriots della leggenda Tom Brady. La piattaforma di streaming trasmetterà in diretta l’evento sportivo più ...

Superbowl NFL 2019 - New England Patriots-Los Angeles Rams : data - programma - orari e tv. Come vederlo in streaming : Siamo giunti all’ultimo atto della stagione 2019 della NFL, quello più importante, e più famoso: il Superbowl LIII (53esima edizione). Nell’avveniristico Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia, saranno di fronte i New England Patriots dell’impareggiabile duo Bill Belichick-Tom Brady ed i Los Angeles Rams di coach Sean McVay e Jared Goff, nella notte italiana tra il 3 e 4 febbraio. Una sfida senza una favorita, con le due ...

NFL Championship Round 2019 : il 53esimo SuperBowl sarà tra i Los Angeles Rams ed i New England Patriots. Nuova impresa di Tom Brady : sarà, dunque, Los Angeles Rams – New England Patriots il LIII SuperBowl (53esima edizione) che si giocherà al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia, il 3 febbraio. I due Championship delle rispettive Conference non hanno deluso le attese, regalandoci sfide quanto mai combattute e al altissimi livelli e, non ultimo, concluse entrambe all’overtime. Nel Championship della NFC i Los Angeles Rams passano il rimonta, dopo un match ...