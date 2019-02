Neve e maltempo | la diretta | valanga travolge l' Autobrennero «Fermi in auto da 22 ore»

Maltempo - valanga di Neve su autostrada del Brennero : nessun ferito. Chiuso un tratto della A22 : 12 chilometri di coda : Disagi per il Maltempo in tutto il Nord Italia. In Alto Adige la situazione più critica: a causa della neve, l’autostrada del Brennero è chiusa in direzione Nord tra Chiusa e Vipiteno e si registrano diversi chilometri di coda. A quanto si apprende, molti automobilisti sono bloccati da ore nelle vetture. Interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia di Bolzano, per strade chiuse e alberi caduti o pericolanti, ma le criticità ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : piogge intense e allagamenti - fino a 338 mm sulle Prealpi Giulie e un metro di Neve a 1800 m : piogge intense nella notte in Friuli Venezia Giulia: in val Canale e nella pedemontana si sono registrati alcuni allagamenti mentre si sono ingrossati i principali corsi d’acqua di pianura (Livenza, Tagliamento, Torre, Natisone, Judrio, Isonzo e Vipacco). Attualmente i livelli sono ancora in lieve aumento. A Grado si è registrato un picco di alta marea alle 07:40 con acqua alta nella zona del porto. Gli impianti sciistici di Piancavallo, ...

Maltempo e Neve : allerta valanghe “arancione” in Valle d’Aosta : A seguito della nevicata di ieri sulle Alpi, la Protezione civile regionale della Valle d’Aosta ha diramato un avviso di allerta moderata-arancione (grado 3 su una scala di 4) per criticità valanghiva. L’allerta riguarda in particolare i Comuni distribuiti al confine con la Svizzera, nella zona del Monte Bianco e in quella del Gran Paradiso, dove sono possibili medie e grandi valanghe anche in zone antropizzate. Nel resto della ...

Meteo - oggi la Candelora : vento e maltempo su gran parte d'Italia - tanta Neve sulle Alpi! : "Quando vien la Candelora de l'inverno semo fora! Ma se piove o tira vento, de l'inverno semo dentro!" Quante volte abbiamo sentito questo proverbio sin da quando eravamo bambini Ogni 2...

