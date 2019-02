Nessun uomo vuole essere sposato con sua madre

Briatore-Gregoraci - l’accordo top secret : “per tre anni dopo la separazione Nessun uomo per Elisabetta” : Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore e quella clausola sui documenti della separazione che salta fuori ad un anno di distanza dalla rottura dell’ex coppia: sarà vero? Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, dopo la separazione, hanno stipulato un accordo top secret che non permette alla calabrese di farsi vedere in giro con altri uomini? Secondo Alfonso Signorini, direttore della rivista ‘Chi’, l’ex manager di F1 ...

Sea Watch - Giorgia Linardi : “Ammissibile il nostro ricorso a corte Ue diritti dell’uomo. Sbarco? Nessuna notizia” : Giorgia Linardi, portavoce in Italia di Sea Watch a Siracusa sull’invio di ricorsi individuali per ognuno dei 47 migranti a bordo della nave, alla corte Europea dei diritti dell’uomo. “I ricorsi sono stati giudicati ammissibili, aspettiamo esito. Ad ora non ci sono pervenute notizie di alcun tipo”, ha detto. L'articolo Sea Watch, Giorgia Linardi: “Ammissibile il nostro ricorso a corte Ue diritti dell’uomo. ...

Sea Watch - Giorgia Linardi : “Ammissibile il nostro ricorso a corte Ue diritti dell’uomo. Sbarcoo? Nessuna notizia” : Giorgia Linardi, portavoce in Italia di Sea Watch a Siracusa sull’invio di ricorsi individuali per ognuno dei 47 migranti a bordo della nave, alla corte Europea dei diritti dell’uomo. “I ricorsi sono stati giudicati ammissibili, aspettiamo esito. Ad ora non ci sono pervenute notizie di alcun tipo”, ha detto. L'articolo Sea Watch, Giorgia Linardi: “Ammissibile il nostro ricorso a corte Ue diritti dell’uomo. ...

L’impresa di un italiano in Russia : corre 39 km a -52°C - mai Nessun uomo ci era riuscito [VIDEO] : Eccezionale impresa di Paolo Venturini, sovrintendente della Polizia di Stato e atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Oro: in 3h54’10” ha corso la distanza di 39,120 km da Tomtor ad Oymyakon in Russia, alla temperatura di -52°C, con punte di -52,6°C, riuscendo nell’impresa che mai nessun uomo era stato in grado di compiere. Le temperature sono state rilevate da una serie di termometri Delta OHM, certificati a livello ...

Belluno : prefettura - ancora Nessuna traccia dell'uomo disperso sul Nevegal : Belluno, 9 gen. (AdnKronos) - Si è svolta oggi, in prefettura a Belluno, una riunione dell’Unità di Coordinamento delle ricerche di Riccardo Tacconi, scomparso il 4 gennaio scorso a Belluno, in località Nevegal. Purtroppo le ricerche, già avviate nell’immediatezza della segnalazione con il contribut

Calcio - Supercoppa Italiana 2018 - la risposta della Lega Serie A : “Le donne potranno entrare da sole alla partita senza Nessun accompagnatore uomo” : Come era facile aspettarsi il caso “Supercoppa Italiana” ha portato ad un vespaio di polemiche non solo nell’ambiente sportivo ma anche politico. L’impianto saudita di Gedda in cui si terrà la partita tra Juventus e Milan il 16 gennaio, con due settori che sulla carta non sarebbero riservate alle donne prive di accompagnatore, ha portato ad una levata di scudi da parte degli appassionati di sport e anche di alcune figure ...

Catriona Gray è Miss Universo 2018 : ma Nessun uomo l'ha eletta. Ecco perché : Con il suo successo, le Filippine hanno mostrato al mondo come le donne del nostro Paese abbiamo l'abilità di trasformare i sogni in realtà attraverso passione, diligenza, determinazione e duro ...

Cittadella - cinese in coma da 3 anni : Nessuno sa chi è/ Uomo senza identità : si valuta l'ipotesi di rimpatrio : Cittadella, cinese in coma da 3 anni: nessuno sa chi è, né lo reclama. Uomo senza identità: si valuta l'ipotesi di rimpatrio.

All'ospedale di Cittadella un uomo è in coma da più di 3 anni e Nessuno sa chi è : All'ospedale di Cittadella c'è un uomo in coma senza identità ricoverato da più di 3 anni. Arrivato All'ospedale dopo un brutto incidente, non è mai stato possibile ricostruire le sue generalità. Nessun parente è mai venuto a cercarlo, per il momento. Lo scrive il Mattino di Padova.Non ha un nome, non ha documenti, non ci sono parenti che si occupano e, per quanto è dato sapere, si preoccupano per ...

Il giocatore di basket Stephen Curry non crede che Nessun uomo sia mai andato sulla Luna : Stephen Curry, uno dei più forti e famosi giocatori di basket al mondo, ha detto che non crede che l’uomo sia davvero mai andato sulla Luna. Curry, che è statunitense e gioca in NBA con i Golden State Warriors, lo ha