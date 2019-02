Nella botte piccola… Gervinho buono | il Parma manda in crisi la Juventus | senza BBC c’è

sportfair

: Nella botte piccola 'Gervinho' buono... :-) - SergioManca2 : Nella botte piccola 'Gervinho' buono... :-) - flamerbutterfly : Nella vita voglio fare quella che uccide di botte la gente che guida con gli abbaglianti accesi - segretimiei : RT @palmiericar: Non serve stare in una botte d'oro quando nella vita serve volare. Buongiorno e splendida giornata. -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Nonostante il doppio vantaggio, lasi fa riagguantare da una doppietta diche regala un punto inatteso agli emiliani Se il 3-0 in Coppa Italia rappresentava un primo campanello d’allarme, il pareggio interno contro ilne è la conferma: laè in. L’asdi Chiellini e Bonucci pesa tantissimo in casa bianconera, Caceres e Rugani dimostrano di non essere all’altezza della coppia azzurra, la cui asrischia di costare carissima alla squadra di Allegri.Fabio Ferrari/LaPresseNon basta nemmeno un super Cristiano Ronaldo a togliere le castagne dal fuoco, i due gol e l’assist per la rete di Rugani non permettono alladi portare a casa i tre punti, subendo la rimonta delfirmata da, un’iradiddioseconda parte della ripresa. La velocità dell’ivoriano e i movimenti di Inglese ...