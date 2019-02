Negozi chiusi la domenica | verso il passo indietro sui limiti per 14 grandi città

Negozi chiusi la domenica - pressing dei sindaci delle grandi città. Allo studio anche limiti per l'e-commerce : I primi cittadini delle città metropolitane vorrebbero sforare il tetto delle 26 domeniche all'anno e di 4 giorni festivi. Lega e Cinquestelle divisi, giovedì comincia la discussione in commissione a Montecitorio

Negozi chiusi la domenica - gongola l'online : Teleborsa, - Il Codacons boccia la proposta di legge M5S-Lega sulle chiusure domenicali dei Negozi Una proposta che - sottolinea l'associazione in una nota ufficiale- favorirà l'e-commerce , avrà ...

Negozi chiusi la domenica - gongola l'online : Il Codacons boccia la proposta di legge M5S-Lega sulle chiusure domenicali dei Negozi Una proposta che - sottolinea l'associazione in una nota ufficiale- favorirà l'e-commerce , avrà ricadute negative ...

Negozi chiusi domenica - c'è accordo : ecco i nuovi orari e chi riguarderanno : di Alessia Strinati La chiusura domenicale dei Negozi è legge. Movimento 5 Stelle e Lega hanno raggiunto l'intesa che ha permesso di portare in Commissione la proposta di legge sulle chiusure ...

Negozi chiusi la domenica - arriva l'accordo : ecco i nuovi orari e chi riguarderanno : La questione sulla chiusura domenicale dei Negozi è legge. Movimento 5 Stelle e Lega hanno raggiunto l'intesa che ha permesso di portare in Commissione la proposta di legge sulle chiusure...

Negozi chiusi la domenica : se ne riparla fra deroghe e mal di pancia : Per ora è solo una proposta di legge, frutto dell'intesa fra M5s e Lega. Federdistribuzione: l'eventuale chiusura aggraverebbe il quadro economico

Negozi chiusi la domenica - arriva l'accordo : ecco i nuovi orari e chi riguarderanno : La questione sulla chiusura domenicale dei Negozi è legge. Movimento 5 Stelle e Lega hanno raggiunto l'intesa che ha permesso di portare in commissione la proposta di legge sulle chiusure...

Omicidio Vannini : oggi Negozi chiusi 15 minuti a Bracciano - Ladispoli e Cerveteri : Commercianti di Bracciano in serrata oggi dalle 18 alle 18.15 per esprimere solidarietà alla famiglia di Marco Vannini dopo la sentenza che ha ridotto a 5 anni la pena nei confronti di Antonio Ciontoli, il suocero del ragazzo ferito a morte nel villino della fidanzata il 17 maggio 2015. Vannini: solidarietà doverosa “Non si può fare finta di niente” dicono i commercianti e la solidarietà ai Vannini è considerato un gesto doveroso nei confronti ...

Negozi chiusi la domenica 2019 : regole e orari festivi-feriali : Negozi chiusi la domenica 2019: regole e orari festivi-feriali orario apertura Negozi la domenica Dopo un lungo confronto tra Movimento 5 Stelle e Lega sembra essere stato trovato l’accordo sui Negozi chiusi la domenica. Il testo, presentato come proposta di legge, è stato depositato dal relatore Andrea Dara (Lega) in Commissione Attività Produttive alla Camera. Un primo step che avverrà lunedì 4 febbraio, con l’esame del testo in ...

Negozi chiusi la domenica : cosa prevede l'accordo Lega-M5s - Sky TG24 - : La maggioranza ha presentato il testo base della proposta di legge in commissione alla Camera. A scegliere le date saranno le regioni. Nelle zone turistiche le serrande resteranno alzate soprattutto ...

Negozi chiusi di domenica - arriva la proposta di legge : Eccolo il tanto atteso disegno di legge, che limita le aperture domenicali dei Negozi: la maggioranza ha deciso che gli esercizi commerciali potranno restare aperti per la metà delle domeniche, ossia 26 su 52 totali ed è prevista la chiusura in occasione delle 12 festività nazionali, ma sono concesse deroghe per un massimo di 4 giorni di apertura da stabilire su base regionale. L’idea è quella di scardinare quell’articolo «Salva Italia» ...

Negozi chiusi di domenica - arriva la legge : Eccolo il tanto atteso disegno di legge, che limita le aperture domenicali dei Negozi: la maggioranza ha deciso che gli esercizi commerciali potranno restare aperti per la metà delle domeniche, ossia 26 su 52 totali ed è prevista la chiusura in occasione delle 12 festività nazionali, ma sono concesse deroghe per un massimo di 4 giorni di apertura da stabilire su base regionale. L’idea è quella di scardinare quell’articolo «Salva Italia» ...

Negozi chiusi la domenica 2019 : regole e orari festivi-feriali : Negozi chiusi la domenica 2019: regole e orari festivi-feriali Dopo un lungo confronto tra Movimento 5 Stelle e Lega sembra essere stato trovato l’accordo sui Negozi chiusi la domenica. Il testo, presentato come proposta di legge, è stato depositato dal relatore Andrea Dara (Lega) in Commissione Attività Produttive alla Camera. Un primo step che avverrà lunedì 4 febbraio, con l’esame del testo in Commissione e in Aula prima dell’approdo in ...

Ddl Negozi : esercizi chiusi una domenica su due/ Cosa prevede il testo : eccezioni e festività : Ddl negozi: esercizi chiusi una domenica su due/ Cosa prevede il testo: eccezioni e festività. Arriva alla Camera il testo sulle aperture