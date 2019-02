Navigator | come fare domanda | 10mila assunzioni per il reddito di cittadinanza

Recessione - Renzi attacca Di Maio : “Tragedia disperata di un uomo ridicolo”. Poi l’ironia sui Navigator : “Come i forestali…” : “Siamo in Recessione e naturalmente Di Maio dà la colpa Pd, ai governi precedenti, a me. È la tragedia disperata di un uomo ridicolo”. È la replica, affidata a un video pubblicato sui social, di Matteo Renzi alle parole del ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico dopo i dati diffusi dall’Istat sul quarto trimestre. L’ex presidente del Consiglio, poi, ironizza sui navigator, paragonandoli ai “forestali del ...

Reddito di cittadinanza - chi può diventare Navigator e come fare : Una delle figure fondamentali nel Reddito di cittadinanza, la misura fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle, è quella del navigator, colui che si occuperà di assistere i beneficiari nella formazione e nella ricerca del lavoro. come si diventa navigator? E quali sono i requisiti per ricoprire questo ruolo?Continua a leggere

Mimmo Parisi - il papà dei Navigator - si presenta ai deputati. "Farò il miracolo anche in Italia". Ma per l'opposizione "non è facile come in Mississipi" : Crede nei miracoli e per questo ha accettato di diventare il prossimo presidente dell'Anpal, ossia la persona destinata a mettere in piedi il nuovo sistema di politiche attive su cui dovrà reggersi la delicata e complessa impalcatura del reddito di cittadinanza. Domenico, anzi "Mimmo" Parisi ci tiene a presentarsi ai deputati – gli stessi che domani esprimeranno un parere sulla sua nomina - come un uomo dalle fondamenta molto ...

Saremo un popolo di santi, poeti e navigator.

