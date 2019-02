Napoli | nel centro di recupero per tartarughe marine | “Ne salviamo 35 all’anno Tutte

Napoli - il business dei farmaci : nel covo dei clan un arsenale e ricettari in bianco : Un arsenale di armi, ma soprattutto alcuni blocchetti di ricettari in bianco che confermano ancora una volta come la criminalità organizzata sia ormai sempre più proiettata a sfruttare il business dei ...

Allerta meteo arancione in Campania : rischio frane e collegamenti sospesi nel golfo di Napoli : Allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile della Campania sulla zona 3 corrispondente a Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini. L'Allerta arancione scatterà ...

PROBABILI FORMAZIONI / Napoli Sampdoria : diretta tv. Per Giampaolo dubbio tra Colley e Tonelli - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Napoli Sampdoria: diretta tv. Ecco le mosse dei due tecnici per gli schieramenti attesi domani, nella 22giornata di Serie A.

Un portale web e un apecar : ecco i nuovi strumenti per raccontare cosa accade a Napoli nel mondo del sociale : Un portale web e un apecar : ecco i nuovi strumenti per raccontare cosa accade in città nel mondo del sociale. Sono queste le nuove iniziative 'targate' Comune di Napoli " Assessorato alle Politiche Sociali per socializzare e raccontare in tempo reale tutte le iniziative rivolte a bambini, ...

Fermato a Napoli un dominicano con 32 ovuli di coca nella pancia : Traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Di questo deve rispondere il cittadino dominicano individuato e arrestato da Guardia di finanza e funzionari dell'Agenzia delle Dogane all'aeroporto di Napoli di Capodichino. L'uomo veniva da Barcellona, ha 34 anni ed era un corriere che trasportava 32 ovuli pieni di cocaina purissima per un peso complessivo di 300 grammi; è stato Fermato mentre cercava frettolosamente di imboccare l'uscita dallo ...

Fermato a Napoli un domenicano con 32 ovuli di coca nella pancia : Traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Di questo deve rispondere il cittadino dominicano individuato e arrestato da Guardia di finanza e funzionari dell'Agenzia delle Dogane all'aeroporto di Napoli di Capodichino. L'uomo veniva da Barcellona, ha 34 anni ed era un corriere che trasportava 32 ovuli pieni di cocaina purissima per un peso complessivo di 300 grammi; è stato Fermato mentre cercava frettolosamente di imboccare l'uscita dallo ...

Bimbo ucciso a Napoli - lasciato agonizzante per ore sul divano Il patrigno : 'Avevo fumato diversi spinelli' : di Mary Liguori e Marco Di Caterino Emorragia interna o frattura della base cranica. Sarebbero queste le cause del decesso del piccolo Giuseppe. Sono i primi dettagli dell'esame sul corpo del Bimbo di ...

Napoli - aggredita dal parcheggiatore abusivo : 'Dovevo pagarlo per entrare nel mio box' : Un episodio tanto grave quanto curioso si è verificato nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel centro storico della città partenopea dove una donna, Anna Arenella, titolare di alcuni ristorante, è stata aggredita da un parcheggiatore abusivo nel momento in cui stava cercando di fare rientro all'interno del suo box assieme a suo figlio e alla ragazza di quest'ultimo. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, ...

Le difficoltà del Napoli nelle trasferte importanti : Male con le grandi (tranne col Psg) Cercasi impresa in trasferta disperatamente. Il Napoli di Ancelotti finora ha sempre “steccato” le partite giocate lontano dal San Paolo contro le prime della classe. A Torino sponda Juve così come a Milano sia sponda Inter sia sponda Milan, gli azzurri non hanno mai vinto. Tre sconfitte e un pari (quello di sabato in campionato). All’estero le cose non sono andate meglio. Il Napoli è stato ...

Nel Napoli l’equilibrio tra vecchio e nuovo non regge più : La più brutta partita della stagione C’è un doppio binario per l’analisi di questo momento del Napoli. C’è l’aspetto saittella: finalmente, dopo mesi di sofferenza, ieri sera una buona parte di “tifosi” hanno potuto finalmente sfogare le loro frustrazioni e i loro rancori. Ed è giusto così, fa parte del gioco. Ma ce ne occuperemo in altro articolo. Il focus qui è centrato sul Napoli. E ieri sera il Napoli ha giocato la ...

Coppa Italia - Milan in semifinale nel segno del “Pistolero” : Krzysztof Piatek distrugge il Napoli - Higuain è un lontano ricordo : Un Krzysztof Piatek sontuoso ha trascinato il Milan alle semifinali di Coppa Italia: Maksimovic e Koulibaly annichiliti dal polacco Esordio dal primo minuto col botto per Krzysztof Piatek con la maglia del Milan. I rossoneri hanno dovuto affrontare oggi un ostacolo durissimo per il proseguo del cammino in Coppa Italia, il Napoli dell’ex Carletto Ancelotti, ostacolo superato alla grande grazie sopratutto alla vena del nuovo bomber di ...

"Robert Mapplethorpe. Coreografia per una mostra". In mostra a Napoli il fotografo degli scatti sadomaso. "Nella Chiesa ho trovato Dio - la Polaroid mi ha portato dritto al diavolo : La misura della sua irriverenza la dà la censura, arrivata post mortem, di alcuni scatti esposti lo scorso settembre al Serravalves Museum di Porto. A nulla sono valse le polemiche dimissioni di Joao Ribas, il direttore artistico; non sono tornati al proprio posto. Questo, giusto per dare un'idea di quanto incendiario sia ancora Robert Mapplethorpe a trent'anni dalla sua morte. Lasciando da parte il Portogallo, oggi Napoli dedica una ...

Quanti abitanti ha Napoli nel 2019 : dati popolazione - numero aggiornato in città - Comune e Provincia : Quanti abitanti ci sono a Napoli? A quanto ammonta la popolazione in questa splendida città secondo le statistiche aggiornate nel 2019? Se siete interessati a saperne di più circa i dati raccolti più recentemente sulla popolazione del Comune di Napoli e della sua Provincia, siete senz’altro capitati nel posto giusto. Di seguito nell’articolo infatti, troverete tutta una serie di informazioni sull’argomento: saranno riportati tutti i dati ...

Fernando Alonso sempre più nel mito. Ora la 500 Miglia di IndiaNapolis per completare la Tripla Corona : Una voglia di competere e vincere da impazzire. Fernando Alonso, uscito di scena ufficialmente dal Mondiale di Formula Uno, non ha esaurito di certo la sua fame di vittoria e nell’ultimo weekend si è portato a casa un’altra corsa prestigiosa del panorama endurance, dopo il trionfo nella 24 Ore di Le Mans con la Toyota. Ci riferiamo alla Maratona della Florida, la 24 Ore di Daytona, che ad alcuni appassionati di cinema ricorderà un ...