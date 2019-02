Napoli | Maria Rosaria muore a 26 anni | la giovane era affetta da diverse patologie

'La Normale a Napoli era un'opportunità anche per Pisa - un errore l'ingerenza della politica'. Intervista a Maria Chiara Carrozza - di L. ... : Sulle dimissioni di Vincenzo Barone l'ex ministro ed ex rettore della Scuola superiore Sant'Anna dice: 'Scienza e ricerca devono essere indipendenti'

Maria Chiara Carrozza : "La Normale a Napoli era un'opportunità anche per Pisa - un errore l'ingerenza del sindaco" : Le dimissioni di Barone non le sembrano "un'epurazione, ma certamente le iniziative parlamentari e del sindaco sulle scelte della Scuola Normale mi sono sembrate una ingerenza, la politica localistica non fa bene all'università!".E, ancora, "la scienza e la ricerca devono essere indipendenti", puntualizza Maria Chiara Carrozza. Cinquantatré anni, Pisana, docente universitaria di bioingegneria industriale, ex rettore della Scuola ...

Napoli in lutto - la 24enne Maria muore stroncata da un tumore : Una vera e propria tragedia, l'ennesima, si è verificata nelle scorse ore nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Arzano, dove a perdere la vita ancora una volta purtroppo è una giovane ragazza di appena ventiquattro anni, Maria Lanzillo, deceduta a causa di un tumore che non le ha lasciato alcuno scampo. Secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare il sito Teleclubitalia, infatti, la ragazza ha lottato per ...

Cagliari-Napoli - arbitra Doveri; al Var c’è Mariani : La designazione ufficiale Cagliari-Napoli (calcio d’inizio domenica 16 dicembre alle ore 18) sarà arbitrata dal signor Daniele Doveri di Roma. Il fischietto 41enne ha già diretto 19 volte la squadra azzurra, e lo score è favorevole: 12 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Non ha mai arbitrato una sfida tra sardi e azzurri, ultimo precedente in questo campionato: 3-0 contro il Parma al San Paolo. Curiosità: non arbitra il Napoli in trasferta ...

Napoli - Maria Lucia muore a 24 anni : se la porta via un tumore : L'ennesima tragedia nella quale a perdere la vita è una giovane ragazza a causa di una brutta malattia si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Casoria. La vittima, questa volta si è chiama Maria Lucia Russo, una giovane ragazza di appena ventiquattro anni che, secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare il sito Teleclubitalia, che non ce l'ha fatta nonostante abbia lottato con ...