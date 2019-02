Napoli | la marcia delle guardie giurate | duemila in corteo fino a piazza Matteotti

Napoli - marcia anticamorra dai Tribunali a Forcella : 'Non lasciamo soli Gino e Mario' : È stata una vera marcia della legalità quella che è partita dalla pizzeria di Gino Sorbillo in via Tribunali e che ha raggiunto Forcella , per chiudersi davanti alla pizzeria di Mario Granieri. Una ...

Napoli - folli notti a Chiaia : minori svenuti sui marciapiedi in balia dell'alcool : Non sono sicuramente bellissime scene quelle che qualche giorno fa alcuni passanti si sono ritrovati ad osservare per le strade di Chiaia, quartiere trendy di Napoli, dove due giovanissimi (una ragazza in via Imbriani e un ragazzo in via Carducci), sono stati trovati in stato di incoscienza di notte, riversi sui marciapiedi. A provocare tale incresciosa situazione l'abuso di alcool, un problema che tra i più giovani si sta diffondendo a macchia ...