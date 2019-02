Napoli | dimessa dall' ospedale muore dopo tre giorni | era incinta e il feto era senza vita

Blastingnews

(Di sabato 2 febbraio 2019) Anna Siena, 36 anni, si era recata all'Vecchio Pellegrini dipoiché lamentava dei dolori addominali molto forti. Al Pronto Soccorso i medici non si erano resi conto che la donna fosse in stato di gravidanza e l'avevanodiagnosticandole una lombosciatalgia. Una volta rientrata a casa per la donna è cominciato un vero e proprio calvario. Se inizialmente gli antidolorifici che le erano stati prescritti avevano aiutato a lenire il dolore,qualche giorno lo stesso era ricomparso più forte di prima.Il secondo ricovero all'diI genitori hanno quindi riportato la figlia al Pellegrini, dove è stata ricoverata e dove la donna ha perso lail 18 gennaio scorso per un arresto cardiocircolatorio. A nulla sono valsi i tentativi dei medici presenti di rianimarla. Ma è stato solol'autopsia, eseguita solo pochifa, che i periti si sono ...