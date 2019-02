Napoli | colpo grosso a Santa Lucia | trafugati dipinti e gioielli per un milione e mezzo

Napoli - colpo grosso al Bar Moccia : 'Posillipo abbandonato - andiamo via' : 'Rabbia e delusione fanno venire voglia di andare via da qui'. Donato Balzerano, direttore dello storico Bar Moccia, lancia parole dure sullo 'stato di abbandono di Posillipo'. Lo sfogo del 53enne ...

Diretta/ Milan-Napoli - risultato live 0-0 - streaming video DAZN : i rossoneri provano ad affondare il colpo : Diretta Milan Napoli, streaming video DAZN: le due squadre si affrontano per la prima di due sfide ravvicinate, giocheranno anche in Coppa Italia.

Dalla Spagna : colpo Napoli - preso il centrocampista Fornals dal Villarreal : Dalla Spagna arriva una clamorosa novità di mercato che riguarda il Napoli . Secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo' il club di De Laurentiis è ai dettagli per l'arrivo alla corte di Ancelotti ...

Napoli-Lazio - Immobile accorcia le distanze con un colpo da biliardo : si riapre il match del San Paolo [VIDEO] : L’attaccante biancoceleste dimezza lo svantaggio, punendo Meret con un preciso destro che termina la sua corsa in fondo al sacco La Lazio torna in partita al San Paolo, accorciando le distanze grazie al bel gol di Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste trova l’undicesima rete in questo campionato, bucando Alex Meret con un preciso destro che termina la sua corsa sul palo più lontano della porta difesa dall’ex ...

I botti di mercato - il Milan piazza il doppio colpo dopo l’addio di Higuain : clamorosa decisione del Genoa in attacco - nuovi innesti per Spal - Lazio e Napoli [FOTO] : 1/21 ...

Il calciomercato oggi – Colpo grosso del Napoli - scatenato il Bologna : Il calciomercato oggi – Il calciomercato di Serie A entra sempre più nel vivo, nelle ultime ore trattative molto importanti che riguardano il massimo campionato italiano. Il Frosinone crede ancora alla salvezza e prepara un doppio importante Colpo, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ dopo i primi contatti per convincere Samaris, il club volerà direttamente in Portogallo. Il Frosinone vuole mettere le mani anche su Facundo ...

Morta in ospedale a Napoli - si ipotizza omicidio colposo : La Procura di Napoli indaga per omicidio colposo in relazione alla vicenda della 70enne dello Sri Lanka, Thilakawathie Dissianayake, Morta il 29 dicembre all'ospedale del Mare. E' stato il legale della donna, Hilarry Sedu, a presentare denuncia alla Procura quando la donna era ancora in vita, lamentando una presunta "mancanza di cure"; l'ufficio inquirente ha cosi' aperto un fascicolo per i reati di abbandono di incapace e lesioni, ma la morte ...

Barella al Napoli sarebbe un grande colpo politico : Un giocatore simbolo Al Napolista abbiamo un debole per Niccolò Barella. Ne abbiamo scritto più di un anno fa, quando il suo nome stava per diventare una certezza nel panorama dei giovani talenti della Serie A. Oggi Barella è più di una certezza, è titolare della Nazionale italiana, è destinato ad essere titolare in azzurro per i prossimi 10 anni e più, un predestinato dal grande avvenire. Un possibile – se non probabile – giocatore ...

37 feriti a Napoli per i botti di Capodanno - ma nessuno da colpo d'arma da fuoco : Sono in totale 37 i feriti tra Napoli e la sua provincia durante la notte di San Silvestro, e tutti hanno riportato lesioni da scoppio di petardi o altri artifizi esplodenti. Per il primo anno dunque, nel capoluogo partenopeo non si registra il ricovero in pronto soccorso di persone ferite da colpi di arma da fuoco esplosi per 'festeggiarè l'anno nuovo. In città sono 23 le persone che sono ricorse alle cure dei medici, di ...

Juventus - colpo di Paratici per l'area scouting : in arrivo l'ex Napoli Fusco : colpo per lo staff tecnico in casa Juventus. Nei prossimi giorni - scrive il Corriere dello Sport - arriverà Filippo Fusco , ex direttore sportivo di Verona e Bologna, nonché dirigente del Napoli. L'accordo tra il dirigente e Fabio Paratici è stato praticamente trovato, mancano solo da ...

Napoli : Costa - duro colpo inflitto ai 'datterai' - bene Capitaneria e Carabinieri : Roma, 29 dic. (AdnKronos) - "L'azione Costante e capillare degli uomini della Capitaneria di porto e dei Carabinieri ha fatto registrare un nuovo ed importante successo nella lotta quotidiana alle illegalità ambientali". Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa commenta il duro colpo inflitto ai

Napoli : Costa - duro colpo inflitto ai 'datterai' - bene Capitaneria e Carabinieri (2) : (AdnKronos) - La base logistica dei 'datterai', riferisce il ministero dell'Ambiente, si trovava a Pozzano, la zona dei lidi di Castellammare di Stabia, dove i pescatori di frodo avevano allestito il centro di ricarica di bombole per l’attività da sub. Nell'ambito dei controlli, i militari hanno seq

Juventus tra il colpo Ramsey e la sfida all'Inter per Trincao. Napoli - Almendra si avvicina : Programmare, con un occhio sempre vigile alle occasioni di mercato. E agli affari a costo zero. I dirigenti della Juventus raramente si fanno trovare impreparati quando un talento in scadenza è alla ...