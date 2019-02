Napoli | clamoroso addio di Hamsik | il giocatore lascia il club azzurro e vola in Cina

sportfair

: RT @PE_Bahia: Hamsik-Cina, clamoroso Ancelotti a Sky: 'C'è una trattativa in corso, la società ha tanto rispetto per lui che qui ha fatto l… - CalcioNapoli24 : RT @PE_Bahia: Hamsik-Cina, clamoroso Ancelotti a Sky: 'C'è una trattativa in corso, la società ha tanto rispetto per lui che qui ha fatto l… - PE_Bahia : Hamsik-Cina, clamoroso Ancelotti a Sky: 'C'è una trattativa in corso, la società ha tanto rispetto per lui che qui… - SampdoriaAddict : Napoli-Sampdoria 2-0, gli highlights in diretta: clamoroso Insigne – VIDEO | Sampnews24 -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Ultima partita oggi in maglia azzurra per, per il quale c’è una trattativa in corso con i cinesi del Dalian Marekè pronto are il, il centrocampista slovacco ha giocato contro la Sampdoria la sua ultima partita con ildi De Laurentiis.Cafaro/LaPresseLa prossima squadra sarà il Dalian, società cinese che già qualche giorno fa aveva chiesto a Lazio e Torino la disponibilità a cedere Immobile e Belotti. Secondo quanto riporta Sky Sport, tutto definito tra le parti, con la firma diche dovrebbe arrivare lunedì prossimo. Quindici milioni per il, con ilche firmerà un contratto triennale a nove milioni più bonus a stagione. Capitolo in Italia terminato, il centrocampista slovacco è pronto ad iniziare una nuova esperienza lontano dall’Europa.L'articolodi: il...