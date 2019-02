Musica e motori - Le quattro ruote al Festival di Sanremo

quattroruote

(Di sabato 2 febbraio 2019) Prenderà il via martedì 5 febbraio la sessantanovesima edizione deldi, che vedrà venticoncorrenti sfidarsi sul palco del Teatro Ariston fino alla serata conclusiva del 9 febbraio. Di fatto, quello deldella canzone italiana è lappuntamento più atteso dellanno sulle televisioni del Belpaese. Dove non mancano i legami con il mondo dei, a cominciare dallo sponsor Suzuki: per il quinto anno consecutivo, la Casa di Hamamatsu accosterà il suo brand alla kermesse, con la gamma Hybrid.Camilla. Claudio Baglioni, nel duplice ruolo di direttore artistico e conduttore della manifestazione per il secondo anno consecutivo, è un grande appassionato delle, con diverse Porsche e Mercedes tra le auto finora possedute. Ma è forse la sua prima vettura, una Citroën 2 CV gialla da lui ribattezzata Camilla, quella a cui è rimasto più affezionato. ...