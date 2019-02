MotoGp – Novità nei box di Valentino Rossi? Ecco chi potrebbe essere il sostituto di

MotoGp – Presentazione Suzuki Ecstar 2019 : data e ora per scoprire le novità della scuderia Giapponese : Il team Suzuki Ecstar è pronto per il 2019: ecco data e ora per seguire in diretta la Presentazione ufficiale della scuderia Giapponese di MotoGp Il team Suzuki Ecstar si rinnova e mostra gli artigli, pronti per essere sfoderati dal 10 marzo in Qatar, nella Presentazione ufficiale delle sue nuove moto. Domenica 3 febbraio, dalle 11 del mattino, potremo assistere allo show organizzato dalla scuderia Giapponese a cui presenzieranno anche i ...

MotoGp - tutte le squadre e i piloti della stagione 2019. Tra novità - addii e conferme. 24esima stagione nel Motomondiale per Valentino Rossi : Mancano 80 giorni e scatterà ufficialmente il Mondiale MotoGP 2019 con il Gran Premio del Qatar di Losail. Poco meno di tre mesi, quindi, ci separano da una nuova avvincente stagione nella massima categoria del Motomondiale. 19 appuntamenti in programma che ci porteranno fino al GP di Valencia del 17 novembre per un campionato, come sempre, ricco di emozioni. Al via di questa annata avremo 22 piloti, con Valentino Rossi che sarà pronto per la ...

MotoGp - Valentino Rossi e lo sviluppo della Yahama. Le novità sulla moto 2019 e i nodi da sciogliere : Siamo ancora decisamente lontani dalla stagione 2019 di motoGP, ma le prime basi per il futuro sono già state ampiamente gettate. Se, da una parte, Honda e Ducati stanno lavorando (come si è visto nei test di Valencia e Jerez de la Frontera) di fino e su progetti già vincenti, in casa Yamaha i lavori sono molto più accurati ed importanti. La M1, come si è visto nelle ultime due stagioni, ha troppi problemi che devono essere risolti in breve ...

MotoGp – La Grand Prix Commission approva novità clamorose : cambia la regola sugli arrivi in caso di caduta : La Grand Prix Commission rende nota l’approvazione di alcune modifiche al regolamento: ecco tutte le novità che entreranno in vigore Nonostante i vari campionati motoristici siano finiti, la Grand Prix Commission continua a lavorare anche durante l’offseason. I membri Carmelo Ezpeleta (Dorna, Chairman), Paul Duparc (FIM), Takanao Tsubouchi (MSMA) and Mike Trimby (IRTA), Carlos Ezpeleta (Dorna), Corrado Cecchinelli (Director of Technology), ...

MotoGp – Test Jerez - Day 2 : che sorpresa Nakagami! Valentino Rossi fuori dalla top 10 - novità per Ducati e Honda [TEMPI] : E’ Nakagami il più veloce della seconda giornata dei Test di Jerez de la Frontera: tante novità in pista oggi in Spagna, Valentino Rossi fuori dalla top ten E’ terminata con un po’ di anticipo la seconda giornata di Test di Jerez de la Frontera: la seconda giornata sul circuito spagnolo aveva subito un cambiamento di orario, ma i piloti della MotoGp si sono fermati prima del termine della sessione a causa del calo delle ...

MotoGp - test Jerez : tutte le novità in pista nella prima giornata di test FOTO : Dal nuovo copri serbatoio sulla Honda di Jorge Lorenzo alle ali sul codone della Ducati di Alvaro Bautista: sono tante le novità viste in pista a Jerez nella prima giornata di test della MotoGP in ...