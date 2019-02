MotoGp – Ezpeleta ha le idee chiare | “Marquez e Lorenzo Dream Team? Presto per dirlo”

sportfair

(Di sabato 2 febbraio 2019), ilformato da Marquez ein Honda e la lotta per il titolo: il CEO Dorna placa l’entusiasmo dei tifosi I tifosi e gli appassionati fremono: manca poco più di un mese prima dell’esordio stagionale di. Il 10 marzo i campioni delle due ruote si ritroveranno in pista, in Qatar, per la prima gara del nuovo Motomondiale, che regalerà sicuramente speciali sorprese e grandi colpi di scena.Occhi puntatissimi in casa Honda dove Marc Marquez dovrà dividere il box con Jorge. “”, così è chiamata la coppia formata dai due campioni spagnoli, ma c’è chi cerca di placare l’entusiasmo, chiedendo di attendere la fine della stagione: “ilHonda è sempre stato al top con la massima attrezzatura. Hanno sempre gli ultimi campioni del mondo così da poter avere difficilmente un parco piloti migliore. Il ...