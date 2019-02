Mostra a Marina di Ragusa di Salvatore Provino

La Mostra su Marina Abramovic a Firenze è da record. Ma lei - dov'è? : Interessante, provocatoria, originale e da vedere sicuramente "The Cleaner" - la mostra che Palazzo Strozzi, a Firenze, dedica all'artista e performer di origine serba Marina Abramovic. "È la mostra dei record", come l'ha definita questa mattina all'HuffPost il curatore e direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi, Arturo Galansino. Non sono certo da poco i centomila visitatori registrati fino ad oggi dalla sua inaugurazione, lo ...