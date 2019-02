Mondiali di snowboard | super Silvia Bertagna a Park City | l’azzurra in finale nel big air

Snowboardcross - Mondiali 2019 : domani la gara a squadre mista - Michela Moioli ed Emanuel Perathoner sognano un’altra medaglia : domani si svolgerà la gara a squadre mista dei Mondiali di Snowboardcross a Solitude (USA). Dopo le emozionanti prove individuali di ieri e il giorno di riposo odierno, si tornerà sulla neve per l’ultima gara del cross di questa rassegna iridata. Una competizione molto attesa, visto che di fatto si tratta di un debutto, non essendoci precedenti con questo format in gare FIS. Al momento non sono ancora state ufficializzate le coppie in gara, ma ...

Snowboard - Mondiali 2019 : Moioli e Perathoner conquistano la medaglia di bronzo : ... a 32 anni, chiude al terzo posto la finale dello Snowboardcross maschile, prendendosi uno splendido bronzo: non ci era mai riuscito, malgrado i numerosi successi in Coppa del Mondo. L'altoatesino è ...

Snowboardcross - Emanuel Perathoner : “Ci voleva la medaglia ai Mondiali - tutto è andato per il meglio” : Emanuel Perathoner ha conquistato una bellissima medaglia di bronzo ai Mondiali 2019 di Snowboardcross, l’azzurro è salito sul podio iridato per la prima volta in carriera al termine di una giornata eccezionale in cui ha gareggiato ai massimi livelli. Il nostro portacolori ha ampiamente meritato l’alloro grazie a un talento innato e a una velocità che è saltata fuori in tutti i vari turni, fino all’atto conclusivo dove si è ...

Snowboard - Michela Moioli nella storia : italiana più medagliata di sempre ai Mondiali. Tutti i podi azzurri : Michela Moioli è diventata l’italiana più medagliata di sempre ai Mondiali: oggi la Campionessa Olimpica di Snowboardcross ha conquistato il terzo bronzo consecutivo, a Park City (USA) è salita sul terzo gradino del podio come a Sierra Nevada 2017 e a Kreischberg 2015. La bergamasca ha così eguagliato i record di Roland Fischnaller (due bronzi e un argento tra PSL e PGS) e Dagmar Mair Unter Der Eggen (oro nel PSL nel 1997, oltre a un ...

VIDEO Emanuel Perathoner si tinge di bronzo ai Mondiali di snowboardcross - riviviamo la finale dell’azzurro : Emanuel Perathoner ha festeggiato una bellissima medaglia di bronzo ai Mondiali 2019 di snowboardcross, l’azzurro sale sul podio a Park City (USA) dopo una grande cavalcata che era incominciata col miglior tempo in qualifica e che si è conclusa con un risultato di rilievo subito dopo il terzo posto raccolto da Michela Moioli. Di seguito il VIDEO della gara di Emanuel Perathoner, terzo ai Mondiali 2019 di snowboardcross. VIDEO ...

VIDEO Michela Moioli conquista il bronzo ai Mondiali di snowboardcross - riviviamo la gara della Campionessa Olimpica : Michela Moioli ha conquistato una bellissima medaglia di bronzo ai Mondiali 2019 di snowboardcross, la Campionessa Olimpica andava a caccia dell’unico titolo che le mancava in una carriera sfavillante ma oggi c’è stato poco da fare contro la ceca Eva Samkova e contro la britannica Charlotte Bankes. L’azzurra sale sul podio iridato per la terza volta consecutiva, confermandosi un fenomeno indiscusso di questo sport. Di seguito ...

Mondiali snowboard – Prima volta da sogno per Emanuel Perathoner : bronzo a 32 anni nel cross! : Emanuel Perathone conquista una straordinaria medaglia di bronzo nello Snowboardcross ai Mondiali di solitude: Prima volta da sogno per l’azzurro a 32 anni Prima volta da sogno. A 32 anni Emanuel Perathoner conquista una medaglia ai Mondiali di Solitude: sulla pista statunitense l’altoatesino ha chiuso al terzo posto la finale dello Snowboardcross maschile mettendosi al collo uno splendido bronzo. Non ci era mai riuscito ...

Mondiali snowboard – Strepitosa Michela Moioli - altro bronzo nella finale di Solitude : Gallina a un passo dal podio : Michela Moioli conquista il bronzo nella finale di Snowboardcross femminile: Francesca Gallina sfiora il podio Michela Moioli torna a casa con un’altra medaglia mondiale, sempre dello stesso colore. Dopo i bronzi conquistati nel 2015 a Kreischberg e nel 2017 in Sierra Nevada, la bergamasca si ripete anche a Solitude chiudendo al terzo posto la finale dietro la favoritissima Eva Samkova e la britannica Charlotte Bankes. ...

Snowboardcross - Mondiali 2019 : Emanuel Perathoner eccezionale medaglia di bronzo! Si impone Dierdorff : All’età di 32 anni Emanuel Perathoner va a prendersi il risultato più importante della carriera: dopo esser riuscito a trionfare nel mese di dicembre in Coppa del Mondo in quel di Cervinia, l’altoatesino riesce a ripetersi nei Mondiali di Snowboardcross in quel di Solitude (Stati Uniti). L’azzurro trova il podio: una magnifica medaglia di bronzo. La top-3 mancava in casa Italia dal 2015, quando Luca Matteotti riuscì ad imporsi ...

LIVE Snowboardcross - Mondiali 2019 in DIRETTA : Perathoner - Moioli e Gallina in finale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle finali dei Mondiali 2019 di Snowboardcross a Solitude (USA). Subito grandi emozioni in questa rassegna iridata con l’Italia che potrà ambire alle medaglie in entrambe le gare. Al maschile Emanuel Perathoner, vincitore dell’ultima gara di Coppa del Mondo a Cervinia, ha dominato le qualificazioni di ieri ed ora è pronto a dimostrare nuovamente la sua forza e salire sul podio. Pronto ad essere ...

Mondiali di snowboard – Perathoner centra la semifinale nello snowboardcross maschile - bene anche Michela Moioli : Perathoner in semifinale nello snowboardcross maschile, mentre Brutto, Moioli e Gallina avanti tra le donne Emanuel Perathoner continua a farci sognare. Dopo aver ottenuto il miglior tempo nelle qualificazioni dello snowboardcross ai Mondiali di Park City, ora è l’unico azzurro in semifinale dopo aver dominato la propria batteria sia agli ottavi che ai quarti. L’altoatesino, arrivato negli Stati Uniti forte di un trionfo nella ...

Snowboardcross - Mondiali 2019 : si assegnano le medaglie. L’Italia sogna in grande con Perathoner - Visintin e Moioli : Prima giornata di finali ai Mondiali di snowboard in terra statunitense: a Solitude si assegnano le medaglie per quanto riguarda lo Snowboardcross e l’Italia si gioca praticamente subito i suoi pezzi grossi. Ieri infatti gli azzurri hanno convinto nelle qualificazioni, dimostrando così di aver ben digerito la pista e la neve: oggi, nella serata italiana, con un po’ di fortuna, potrebbero arrivare risultati importanti. Emanuel ...