ilgiornale

: Milano, violenta rissa tra ecuadoriani ubriachi: arrestate 7 persone - Ale_De_Chirico : Milano, violenta rissa tra ecuadoriani ubriachi: arrestate 7 persone - gortombina : RT @SI_italianaBS: Razzismo a Milano: un’italiana intima a una donna con il velo di scendere dal bus, poi la colpisce | VIDEO Su un mezzo p… - Affaritaliani : 'Piovella personalità violenta', chiesta sorveglianza di 3 anni -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Una violentissimatra due gruppi diè scoppiata alle prime luci dell"alba davanti ad una paninoteca in via Chiese a, in zona Bicocca.A finire in manette sono state 7, 6 uomini e una donna, tutte con una età compresa tra i 25 e i 31 anni. Alcuni dei fermati sono già noti alle forze dell"ordine per reati legati a danneggiamento e spaccio di sostanze stupefacenti.Secondo quanto ricostruito dagli agenti intervenuti sul posto, si sarebbero fronteggiati due distinti gruppi di sudamericani, per un totale di almeno di 15 soggetti coinvolti nei feroci scontri. Al momento non si esclude che lasia legata ad una sorta di regolamento di conti tra gang di latinos.La lite, nata al termine di una nottata contrassegnata da un abuso di alcol, è degenerata quando uno degliavrebbe colpito, per motivi non ancora chiari, un connazionale con una bottiglia ...