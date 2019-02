Milano Presso la Biblioteca Affori di Villa Litta il concerto Voci dal Mondo

Acca Larentia - giornalista de l’Espresso aggredito : ‘Avanti con informazione’. DaMilano : ‘Antifascismo valore in Costituzione’ : Il Nuovo Sacher di Nanni Moretti si è riempito, con persone lasciate fuori dai cancelli, per l’evento della mattina di sabato 12 gennaio “La parola antifascista” organizzato dal settimanale l’Espresso a Roma dopo l’aggressione subita dal giornalista Federico Marconi e dal fotografo Paolo Marchetti entrambi al cimitero Verano per la commemorazione dei gruppi neofascisti dei morti di Acca Larentia. “Non ci ...

Aggressione fascista a L'Espresso - DaMilano a Salvini : 'Frasi di circostanza non bastano' : Durante il raduno organizzato per ricordare i morti di Acca Larentia, alcuni esponenti di Avanguardia Nazionale e della sezione romana di Forza Nuova avrebbero aggredito un giornalista e un fotografo de L'Espresso. Il direttore del settimanale, dopo il commento di Matteo Salvini, ha riferito: ''Non ci accontentiamo del suo bla bla di circostanza''. Roma: neofascisti aggrediscono inviati de L'Espresso L'Aggressione, denuncia L'Espresso, sarebbe ...