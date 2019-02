Migranti | Sea watch | Procura Catania apre inchiesta per associazione a delinquere

Sea Watch - aperta un'inchiesta sullo sbarco dei Migranti : L'indagine è stata aperta. La procura di Catania per ora ha redatto un fascicolo contro ignoti, ma l'obiettivo è quello di verificare anche il comportamento della Ong che ha portato in Italia 47 immigrati. Mentre la Sea Watch è bloccata nel porto siciliano, i pm avviano un procedimento penale per associazione a delinquere finalizzata all'agevolazione dell'immigrazione clandestina e di agevolazione all'immigrazione clandestina.Le indagini, ...

Sea Watch - sbarcati i Migranti è l'ora delle ispezioni : 32 contestazioni - resta in porto : Secondo la Guardia Costiera la nave umanitaria sarebbe registrata come pleasure yacth, e non idonea quindi a recuperare profughi in mare. L'Ong tedesca mostra le carte e parla di polemiche frutto di ...

Sea Watch sequestrata in Italia - Toninelli afferma : 'Yacht non può recuperare Migranti' : Le Ong, sin dall'avvento di Matteo Salvini al timone del Viminale, animano il dibattito politico e non. Il governo Italiano, per bocca del ministro dell'Interno, ha lasciato intendere che i porti Italiani, con le dovute eccezioni, sono e resteranno chiusi per le organizzazioni no profit che si occupano di soccorrere i migranti in mare. Il sospetto, mai nascosto dal leader della Lega, è che dietro presunte organizzazioni umanitarie si nascondano ...

I Migranti della Sea Watch sbarcano - ma Salvini vuole bloccare l'ingresso delle Ong in Italia : Salvini vuole vietare ingresso in acque Italiane a navi ong che soccorrono migranti Londra, 1 feb 08:40 - (Agenzia Nova) - Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intende vietare l'ingresso nelle acque territoriali dell'Italia a tutte le navi delle organizzazioni non governative che soccorrono i m

Sea Watch - prima notte a terra per i 47 Migranti sbarcati dalla a Catania : I 15 minori sono stati portati in una comunità protetta, gli altri nell'hot spot di Messina per l'identificazione. Poi la redistribuzione in 7 paesi Ue. Accertamenti della polizia su nave e Ong, ...

Migranti : prima notte in centro protetto per 15 minori Sea watch : Palermo, 1 feb. (AdnKronos) - prima notte nel centro di accoglienza protetto per minori per i quindici ragazzi dai 14 ai 17 anni, tutti non accompagnati, sbarcati ieri mattina dalla nave Sea watch al porto di Catania. Per ogni minore, il più piccolo ha 14 anni, il Tribunale dei minori di Catania ha

Migranti : equipaggio Sea watch ascoltati fino a tardi da Polizia giudiziaria : Palermo, 1 feb. (AdnKronos) - Sono stati ascoltati fino a tarda ora i componenti dell'equipaggio e il comandante della nave Ong Sea watch 3 che è sbarcata ieri mattina al porto di Catania. Gli uomini di Guardia Finanza, Polizia e Capitaneria di porto sono saliti sulla nave subito dopo la fine dello

La Sea Watch a Catania - Migranti in festa : saranno distribuiti in 9 paesi dell'UE : La motonave 'Sea Watch 3' ha finalmente attraccato al molo di Levante nel porto di Catania. Appena terminate le manovre di rito, i migranti a bordo hanno festeggiato il proprio arrivo sulla terraferma, abbracciandosi calorosamente tra di loro e con i membri dell'equipaggio di bordo dell'imbarcazione della O.N.G. tedesca battente bandiera dei paesi Bassi. Sul natante erano presenti 47 migranti, di cui quindici minorenni non accompagnati, soccorsi ...

Sea Watch - Migranti scambiano fuochi d’artificio per esplosioni e si gettano a terra per paura : Un gruppo di ragazzini, tutti minori appena sbarcati, si sono gettati improvvisamente a terra spaventati a morte: credevano di trovarsi di nuovo di fronte a bombe ed esplosioni. Erano in realtà i tradizionali fuochi d'artificio fatti esplodere in vista della Festa di Sant'Agata, Santa patrona di Catania.Continua a leggere

I Migranti della Sea Watch a Messina : "Città polveriera" : Il sindaco di Messina De Luca accusa Salvini: "8mila persone qua vivono nelle baracche e ci è stato negato lo stato di...

Migranti : Salvini - "Da Sea watch ne prenderemo uno..." : "Ne prenderemo uno...". Risponde con ironia il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Porta a Porta in onda stasera, rispondendo a una domanda su quanti Migranti sbarcati dalla nave Sea watch resteranno in Italia. "Sono contento ha aggiunto - problema risolto, missione compiuta, la linea ferma ha convinto l'Europa". Intanto, terminato lo sbarco dei Migranti, il personale della Squadra mobile di Catania, della Guardia di finanza e della ...