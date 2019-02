Migranti | la sfida del sindaco di Mugnano | sospeso il decreto sicurezza di Salvini

Decreto sicurezza - Orlando sfida Salvini : 4 Migranti iscritti all'anagrafe : Le pratiche, che riguardano cittadini di nazionalità bengalese e libica, erano state giudicate "irricevibili" dai dipendenti...

Sindaco di Palermo - Leoluca Orlando sfida Salvini : 4 Migranti iscritti all’anagrafe di Palermo : Orlando Sindaco di Palermo, continua a pressare contro il DL di Salvini Il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha firmato i primi provvedimenti per l’iscrizione all’Anagrafe comunale di 4 cittadini stranieri migranti, nonostante il Decreto Sicurezza lo vieti. I provvedimenti riguardano uomini e donne di età compresa tra 26 e 49 anni, tutti in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità o per motivi umanitari, ...

Il sindaco Orlando iscrive all'anagrafe 4 Migranti : sfida al decreto sicurezza : Sono stati firmati oggi pomeriggio dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, i primi quattro provvedimenti per l'iscrizione all'anagrafe di stranieri, dai 26 ai 49 anni, libici e bengalesi, con ...

Palermo - il sindaco Orlando "sfida" il decreto Sicurezza : 4 Migranti iscritti all'anagrafe : Il sindaco, che si assume la piena e unica responsabilità dell'atto, applicare il dl voluto da Salvini comporterebbe il rischio di violazione dei diritti umani

Processo a Salvini - Migranti e la sfida sul web con Di Maio : ecco perché il leader leghista vola : Il caso 'Sea Watch', la nave al largo delle coste siciliane con a bordo 47 migranti, tra cui 13 minorenni, è diventato l'ennesimo tormentone politico con possibili risvolti di natura giudiziaria e che ...

Migranti - Conte : “Sfida cruciale - l’Europa rischia di implodere. Servono meccanismi condivisi e concreti” : “Al centro del nostre riflessioni c’è stata la posizione sulla migrazione, una posizione che ci sfida, una sfida cruciale per l’Europa che rischia di implodere perché da troppo tempo si trascina senza trovare una soluzione condivisa”. Lo ha detto Giuseppe Conte a Cipro. “Ho sollecitato i miei colleghi del sud Europa a trovare strumenti per convergere su fatti concreti e un meccanismo condiviso”, ha aggiunto. ...

Sea Watch - i Migranti sfidano il governo : "Ora che cosa volete da noi?" : La tensione sul caso Sea Watch continua a crescere. La nave con a bordo 47 migranti di fatto resta ancorata a largo di Siracusa. Il Viminale tira dritto e nega lo sbarco. Salvini ha già messo nel mirino l'equipaggio della nave e ha affermato di avere le prove che mostrano"la violazione delle regole" da parte del comandante che facendo rotta verso l'Italia ha messo a rischio la vita delle persone a bordo. Ma ad accendere ancora di più la vicenda ...

Migranti - Di Maio sfida Macron : "Ora te li portiamo a Marsiglia" : "D'ora in poi quelli che vogliono sbarcare glieli portiamo a Marsiglia". In una intervista ai microfoni di Rtl 102.5, Luigi Di Maio torna a puntare il dito contro la Francia di Emmanuel Macron e annuncia che si muoverà a Bruxelles per chiedere sanzioni contro "quei Paesi che colonizzano l'Africa". E, mentre le pressioni del premier Giuseppe Conte hanno aiutato a sbloccare l'intervento libico in aiuto del barcone che ieri era in avaria al largo ...

La viceministro M5S sfida Salvini : "L'Italia deve molto ai Migranti" : Si riapre lo scontro sui migranti nel governo? Forse. Perché mentre Salvini su Facebook assicura ai suoi follower ed elettori che l'esecutivo continua "a controllare, a sigillare a chiudere i porti", da Malta una collega di governo grillina, la viceministra agli Esteri Emanuela De Re, si spende per definire le migrazioni una "aspirazione naturale dell'uomo" che va "protetta".La Del Re è a Malta per partecipare al summit 5+5 con i ministri degli ...

Migranti - sfida di De Magistris : firma una direttiva "anti" dl Salvini : Il colpo di mano lo mette a segno diversi giorni dopo il balzo in avanti del collega Leoluca Orlando contro il decreto Sicurezza. Luigi De Magistris ha inviato una direttiva agli uffici dell'Anagrafe di Napoli con l'ordine di "procedere con l'inserimento anagrafico dei cittadini Migranti presenti sul territorio cittadino ed in possesso del permesso di soggiorno temporaneo per richiedenti asilo". Ad annunciarlo alla cittadinanza, con una nota, ...

«Linea comune sui Migranti o l'edificio europeo rischia di crollare» : Conte lancia la sfida : Sulla questione migranti, l'Italia «è un Paese serio». Ma «non è Alice nel paese delle meraviglie: se l'Europa non risponde, il castello europeo rischia di crollare». È un fronte compatto quello che ...

Il monito dell’Ocse : integrazione dei Migranti sfida maggiore di accoglienza - nessun Paese può fare da solo : L'integrazione dei rifugiati e' una sfida ancora maggiore dell'accoglienza iniziale e nessun Paese puo' farvi fronte da solo. Lo sottolinea l'Ocse nel rapporto 'Ready to Help? Improving Resilience of Integration Systems and other Vulnerable Migrants', in cui fornisce una serie di raccomandazioni ai Paesi industrializzati, sempre piu' in difficolta' nel fare fronte all'arrivo e all'integrazione dei migranti e in particolare a trovare soluzioni ...

Sui Migranti Conte si smarca e sfida Salvini : Ma il premier, che ieri ha ricevuto una richiesta di incontro da parte di una rete di ong e associazioni del mondo laico e cattolico per chiarire 'quali iniziative abbia assunto l'Italia per ...

Sui Migranti Conte si smarca e sfida Salvini : La tensione esplode dopo giorni di corrente sotterranea tra gli alleati di governo, quando in serata a prendere la scena è un durissimo scontro a distanza tra il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Interno Matteo Salvini sull’accoglienza ai migranti da 18 giorni in attesa di un porto sicuro sulle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye. L’equilibr...