Meteo - l'Italia nel vortice ciclonico fino a domani : Nevicate su tutto il Nordest anche domenica. Allerta per piogge torrenziali e bombe d'acqua al centro sud. Venti di burrasca su Tirreno e Jonio

Acqua bollente e liquidi speciali : così si toglie il ghiaccio dagli aerei In Italia neve al Nord : Meteo : La procedura è diventata un appuntamento fisso questi giorni di gelo negli aeroporti d’Europa e del Nord America. Ecco come avviene, quanto costa e perché le soluzioni hanno colori diversi

Situazione Meteo Italia : Aggiornamento ore 09:00 del 2 Febbraio 2019: Buongiorno, continuano le precipitazioni sulla Toscana, anche se attualmente risultano meno diffuse. In Appennino si registrano nelle ultime 24h, accumuli superiori ai 300mm come registrato dalla stazione di Boscolungo PT. La piena del fiume Serchio sta transitando nella parte bassa del bacino, con gli idrometri di Vecchiano che hanno superato già il secondo livello di GUARDIA, mentre ...

Meteo - oggi la Candelora : vento e maltempo su gran parte d'Italia - tanta neve sulle Alpi! : "Quando vien la Candelora de l'inverno semo fora! Ma se piove o tira vento, de l'inverno semo dentro!" Quante volte abbiamo sentito questo proverbio sin da quando eravamo bambini Ogni 2...

Situazione Meteo Italia : Aggiornamento ore 19:45 del 1 Febbraio 2019: Buonasera, continuano le precipitazioni ad interessare gran parte delle regioni settentrionali. Le problematiche attualmente si registrano in Toscana in particolare in Versilia. Qui si registrano allagamenti a Forte dei Marmi, Pietrasanta dove risulta chiuso il sottopassaggio e a Viareggio dove la passeggiata risulta allagata. Alcuni corsi d’acqua hanno superato il primo livello di ...

Allerta Meteo - sarà un Weekend della Candelora di maltempo estremo in tutt’Italia per la Sciroccata d’inizio Febbraio : allarme arancione in 8 Regioni : Allerta Meteo – Una saccatura di origine atlantica, in discesa verso il Mediterraneo occidentale, ha innescato un flusso di correnti caldo umide sud-occidentali verso l’Italia, che determineranno piogge diffuse su gran parte del Centro e l’intensificarsi dei venti meridionali sulle Regioni centrali adriatiche e meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – ...

Meteo - ultime news sul maltempo in Italia : diretta - Sky Tg24 - : Prevista per tutta la giornata di oggi allerta neve in tutto il settentrione. Confermati i piani neve delle Ferrovie. Scuole chiuse in diversi comuni

Meteo - neve e gelo sul centro Italia : Maltempo e neve sull'Italia. Sono in atto forti nevicate sulle zone centrali della Toscana in particolare sulla provincia di Siena e nelle zone interne delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, ...

Allerta Meteo - Febbraio inizia nel Weekend della Candelora una grande Sciroccata sull’Italia : tanta NEVE al Nord - piogge torrenziali al Centro - +20°C al Sud [MAPPE] : 1/23 ...

Big Snow in arrivo. Italia - nevicate record e temperature in picchiata. Il Meteo ‘gelido’ : L’inverno si prepara a mostrarci il suo volto più crudo: arriva Big Snow. Stiamo infatti per entrare in una fase delicata dal punto di vista meteo, ma che da un lato farà sicuramente felici gli amanti della neve e soprattutto l’ambiente del turismo invernale. Ci attendono alcuni giorni in cui, una delle maggiori protagoniste dello scenario meteo, sarà proprio la neve. Il team de iLmeteo.it avvisa che già oggi avremo un primo assaggio ...

Meteo - il gelo invade l'Italia nei giorni della merla : neve anche in pianura : I tre giorni della merla portano il gelo sull'Italia. Vesuvio imbiancato dalla cima fino alle quote più basse: ecco come si presenta, questa mattina, il vulcano più famoso al mondo a chi lo guarda da ...

Allerta Meteo - prima tempesta Atlantica in azione sull’Italia : forti venti e piogge sulle Regioni tirreniche - caldo anomalo [LIVE] : 1/16 ...

Situazione Meteo Italia : Aggiornamento ore 09:30 del 28 Gennaio 2019: Buongiorno e buon inizio settimana, la giornata odierna come ci confermano le immagini dal satellite, risulterà influenzata dall’ingresso nel bacino mediterraneo di aria fredda in quota. Aria fredda che già nel suo poderoso ingresso ieri sera/notte ha portato allo sviluppo di vari sistemi temporaleschi specie in Toscana, dove abbiamo assistito al fenomeno del Graupel o Neve Tonda. Il ...