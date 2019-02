Meteo - le previsioni di domenica 3 febbraio : Meteo, le previsioni di domenica 3 febbraio Migliorano dal pomeriggio, nonostante qualche nevicata, le condizioni al Nord, dopo l’ondata di maltempo dei giorni scorsi. Ancora temporali al Centro-Sud, dove si registra un calo delle temperature: previste condizioni di instabilità fino a mercoledì Parole chiave: ...

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La Previsione per Domenica 3 Febbraio 2019 Piogge Sparse A Pisa e Provincia avremo condizioni di tempo instabile con precipitazioni sparse, miglioramento serale. Sui settori settentrionali della Provincia è attivo un avviso di criticità di livello giallo, vigilanza Rischio Idraulico I Venti saranno deboli/moderati dai quadranti orientali I Mari risulteranno mossi Le Temperature risulteranno in lieve ...

Le Previsioni Meteo della Marmotta Phil nel giorno della Candelora : “La primavera arriverà presto” : Buone nuove dal giorno della Candelora: la primavera arriverà presto. A prevederlo è Phil, la Marmotta più famosa d’America che, rispettando una tradizione centenaria, emette nel ‘Groundhog Day’ il suo verdetto climatico. La cerimonia del giorno della Marmotta si è svolta come di consueto a Punxsutawney, in Pennsylvania. “Fedeli sostenitori, non c’è la mia ombra e quindi sarà una bella primavera” dice un ...

Previsioni Meteo Alto Adige : precipitazioni in attenuazione : Secondo le Previsioni del servizio Meteorologico provinciale, oggi in Alto Adige le precipitazioni sono previste in attenuazione. La depressione tenderà ad allontanarsi e sulle Alpi arriveranno masse d’aria temporaneamente meno umide. Durante la mattinata le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi da ovest. Verso sera e nella notte successiva arriveranno nuove precipitazioni da est. Limite della neve fra 800 e 1.200 metri. Temperature ...

Meteo - le previsioni di sabato 2 febbraio : Meteo, le previsioni di sabato 2 febbraio Maltempo su buona parte dell’Italia con allerta diramata in diverse zone. La perturbazione che ha interessato dapprima il Nord si sposterà nelle prossime ore, portando piogge e temporali sulle regioni centrali e venti forti al Sud Parole chiave: ...

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La Previsione per Sabato 2 Febbraio 2019 Piogge Sparse a carattere di Temporale A Pisa e Provincia avremo condizioni di tempo instabile con precipitazioni che risulteranno diffuse tra la notte e la mattina, sparse e intermittenti nel corso del pomeriggio / sera. I fenomeni in giornata potrebbero assumere localmente carattere di temporale, in particolare sui settori costieri. Su tutta la Provincia è attivo un ...

Meteo - le previsioni di sabato 2 febbraio : ultime news - Sky TG24 - : Maltempo su buona parte dell'Italia con allerta diramata in diverse zone. La perturbazione che ha interessato dapprima il Nord si sposterà nelle prossime ore, portando piogge e temporali sulle regioni ...

Previsioni Meteo Febbraio - davvero l’Inverno è già agli sgoccioli? Gli ultimi aggiornamenti a medio/lungo termine : 1/34 ...

Previsioni Meteo Lombardia : domani pioggia e temperature massime in aumento : “Oggi e per il fine settimana una ampia depressione di origine atlantica, in graduale discesa sul Mediterraneo occidentale, determina condizioni instabili sulla Lombardia, con precipitazioni diffuse su tutta la regione, a carattere nevoso sulla fascia alpina e prealpina con le quote più basse previste nella giornata odierna, dove non sono escluse nel pomeriggio deboli precipitazioni nevose anche sulla parte più occidentale della ...

2 Febbraio 2019 - Giorno della Marmotta e Candelora : tra tradizioni e leggende - grande attesa per le “previsioni Meteo” di Phil : Come ogni anno c’è grande attesa negli Stati Uniti per la tradizionale predizione della Marmotta Punxsutawney Phil nel “Giorno della Marmotta” (Groundhog Day) che viene celebrato ogni 2 Febbraio a Punxsutawney, in Pennsylvania. La previsione viene fatta dal roditore in base alla sua ombra e la tradizione vuole che la Marmotta venga fuori dalla sua tana davanti a migliaia di spettatori nelle prime ore del Giorno: se vede la sua ...

Meteo - oggi tanta neve fino a sera : previsioni per il venerdì "più bianco" dell'anno : Nevicate diffuse su gran parte delle regioni settentrionali. Attivata l'unità di crisi della Protezione Civile: tutte le...

Previsioni Meteo : forte ondata di maltempo in arrivo - venti forti - neve e rischio gelicidio - FOCUS : Una nuova ondata di maltempo è ormai in entrata nel Mediterraneo e scatenerà un deciso peggioramento del tempo nel corso delle prossime 48 ore su buona parte della nostra penisola. Si tratta di una...

Meteo - le previsioni di domani venerdì 1° febbraio - : Il mese di febbraio si apre con un'eccezionale ondata di maltempo. Diverse regioni del Centro Nord hanno emesso un avviso di allerta arancione - una delle più alte della scala - per neve, pioggia, ...

Meteo - le previsioni di domani venerdì 1° febbraio : Meteo, le previsioni di domani venerdì 1° febbraio Il mese di febbraio si apre con un’eccezionale ondata di maltempo. Diverse regioni del Centro Nord hanno emanato l’allerta arancione - una delle più alte della scala - per neve, pioggia, venti di burrasca e possibili episodi di gelicidio Parole chiave: ...