Mercati emergenti | per Gam l' azionario offre interessanti opportunità

Il peggio è passato per i Mercati emergenti? : Inoltre, l'India ha un'economia più isolata, che la rende relativamente immune al protezionismo commerciale. Pertanto, questo tema calza perfettamente in quanto presenta un rischio di ribasso ...

Mercati emergenti - la Banca Mondiale condivide previsioni non brillanti : In particolare, la crescita nell'Africa subsahariana, dove risiede più della metà dei poveri estremi del mondo, rimarrà contenuta nel breve termine, incapace di condurre a significativi progressi ...

Outlook Mercati emergenti 2019 - previsioni positive per Merian Global Investors : La Cina ha già rallentato la propria economia, e nel caso in cui, non certo improbabile, in cui l'economia americana dovesse faticare, è possibile che Trump possa riaprire il dialogo con maggiore ...

Outlook Mercati emergenti - un 2019 in risalita : Tuttavia, la diversificazione rimarrà un elemento chiave, dato che i Paesi con alte necessità di rifinanziamento faranno fatica in un mondo in cui la liquidità si è molto ridotta. Di conseguenza ...

Mercati emergenti e di frontiera - prevarranno i fondamentali? : Se anche le prospettive dell'economia globale rimangono incerte, sicuramente larga parte delle notizie negative sono già state prezzate, motivo per cui guardiamo al 2019 rimanendo cautamente ...

In Messico, si osserva nello studio, "il Presidente Lopez-Obrador si è insidiato il 1° dicembre 2018. Nel 2019 vedremo quante delle sue ...

In Turchia, i rischi economici, sottolinea Ubp, "sono adesso più quantificabili con il pil in recessione e il governo e la banca centrale ...

Mercati emergenti previsioni 2019 : quattro condizioni per un cambio di rotta : Per quello che riguarda il rafforzamento dell'economia Usa , Patrick Zweifel ritiene che una crescita troppo forte degli States possa spingere la banca centrale a tirare il freno e quindi ad ...

La lista dei desideri per i Mercati emergenti nel 2019 : Economia statunitense: forte, ma non troppo Un'economia statunitense forte è di norma positiva per i mercati emergenti, ma esiste un confine sottile - spiega Patrick Zweifel -. Una crescita troppo ...

Mercati emergenti - previsioni positive secondo Western Asset - Legg Mason - : Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina hanno indotto incertezza profonda nell'economia globale, e vi sono chiari dubbi sul fatto che le intese tiepide tra le due economie, raggiunte ...

Arriva Babbo Natale per i Mercati emergenti grazie alla tregua Usa-Cina : I mercati emergenti - ricorda nella sua analisi Nick Payne - hanno affrontato tre principali venti contrari nel 2018: la Fed falco e un dollaro più forte, la guerra commerciale e l'economia cinese ...

