Meghan Markle scrive messaggi di incoraggiamento alle prostitute di Bristol

Meghan Markle - le frasi sulle banane per incoraggiare le prostitute di Bristol diventano virali : Messaggi scritti a mano sulle banane, “Sei forte” (You are strong), “Sei coraggiosa” (You are brave), “Sei amata” (Your are loved). La duchessa di Sussex, Meghan Markle, cui piace rompere gli schemi e infrangere il protocollo ha scelto un modo un po’ strano per inviare messaggi alle prostitute delle strade di Bristol, dove è stata in visita con il principe Harry. La Markle e il principe Harry sono stati ...

Meghan Markle pronta al divorzio : "Così non farà vedere il figlio ad Harry" : A corte sembra che l'aria sia tesissima. Tutti (o quasi) sono contro Meghan Markle. Cosa faccia di così tanto strano non si sa con certezza, quello che ormai sembra chiaro a tutti è che il suo carattere forte dà fastidio. Tate, assistenti, segretarie e la stessa Regina sarebbero irritate dall'ex attrice che non ha nessuna intenzione di farsi mettere i piedi in testa da nessuno.E dopo le voci di un imminenete divorzio progettato dalla regina ...

Meghan Markle ritorna con Harry. E incanta Bristol con un look da 5mila euro : Meghan Markle è al suo terzo impegno pubblico in tre giorni, dopo le visite a teatro e all’università. E questa volta si fa rivedere con Harry. I Duchi del Sussex sono andati a Bristol dove, nonostante nevichi, sono impegnati in un tour storico-culturale della città. Meghan e Harry sono apparsi sereni e perfettamente in sintonia. Anche se il Principe a tratti sembrava preoccupato, quasi triste. Forse è solo un po’ stanco. I due ...

Harry e Meghan Markle - com’è romantica la neve : Meghan Markle e Harry a BristolMeghan Markle e Harry a BristolMeghan Markle e Harry a BristolMeghan Markle e Harry a BristolMeghan Markle e Harry a BristolMeghan Markle e Harry a BristolMeghan Markle e Harry a BristolMeghan Markle e Harry a BristolMeghan Markle e Harry a BristolMeghan Markle e Harry a BristolMeghan Markle e Harry a BristolMeghan Markle e Harry a BristolQuando nevica è tutto più romantico. Persino una visita ufficiale. Meghan ...

Meghan Markle all'università - foto : Meghan Markle ha visitato ieri l'Association of Commonwealth Universities, nell'ateneo londinese. In qualità di patrona dell'organizzazione internazionale - che si occupa di costruire un mondo migliore attraverso l'istruzione - la duchessa di Sussex ha incontrato gli studenti del Commonwealth che ora studiano nel Regno Unito e ha parlato con loro di come l'accesso all'istruzione abbia ...

Meghan Markle cambia look : il risultato è sempre incantevole : Meghan Markle cambia look, ed il risultato è sempre incredibile. In occasione della visita reale alla Association of Commonwealth Universities di Londra, la duchessa del Sussex ha sfoggiato un look che non avevamo mai visto, elegante e sobrio. La ACU è stata la prima associazione di studenti del mondo, ed è una delle associazioni finanziate da Meghan nel suo ruolo di duchessa: per 33 anni, la regina Elisabetta è stata ...

Meghan Markle all’università con un look a lutto. Il cappotto riciclato è un errore : Meghan Markle si è recata alla University of London per incontrare gli accademici e i leader dell’Association of Commonwealth Universities (ACU). Dopo l’outfit color pesca, la Duchessa del Sussex opta ancora per un look monocolore, questa volta total black. Una scelta azzardata, poiché il nero secondo il dress code di Corte è riservato al lutto. Certo, l’impegno di Meghan è di quelli formali e l’ambiente è forbito, ma in ...

Meghan Markle - esperti contro la sorella : "Ha ridicolizzato la Royal Family" : I parenti di Meghan Markle hanno ridotto la Royal Family a un 'Jerry Spinger Show'? A dirlo è l'esperto Duncan Larcombe, autore del libro 'Prince Harry: The Inside Story', come riporta l' Express . ...