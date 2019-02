Megane che ha postato le foto delle botte prese dall’ex

vanityfair

(Di sabato 2 febbraio 2019)Deutou è una ragazza 23enne del Camerun che da un anno studia a Bari.ha avuto il coraggio di denunciare l’aggressione subita, lo ha fatto postando le immagini del suo volto tumefatto dallesu Instagram.Il profilo è privato, ma le immagini sono state postate da alcune associazioni dii studenti dell’Università di Bari.Questo associazioni hanno fatto un presidio davanti al Comune dopo l’aggressione subita dalla studentessa. «A te», scrive su Facebook il Gruppo degli studenti indipendenti di Lingue. «Vogliamo dire grazie perché hai avuto il coraggio di dire basta, di denunciare e di tornare a vivere. A te, carnefice, vogliamo ricordare che l’amore non rompe le costole, non lascia i lividi sulla faccia, l’amore non può e non deve uccidere».Scrive invece l’Associazione degli Studenti stranieri università di Bari: «Nessuna donna ...