Maria De Filippi a C’è posta per te tira in ballo la fidanzata del figlio Gabriele | poi

Maria De Filippi abbandona lo studio di C’è Posta Per Te (VIDEO) : C’è Posta Per Te: Maria De Filippi lascia lo studio per i genitori di Angelo Un incredibile fuoriprogramma si è verificato durante la terza puntata di C’è Posta Per Te del 2 febbraio. Il tutto è accaduto durante la seconda storia quando in studio si discuteva della storia di Angelo e Francesca, i quali hanno deciso di mettersi insieme dopo avere lasciato i rispettivi ex che oggi fanno coppia. I genitori di Angelo, destinatari della ...

C'è posta per te - Maria De Filippi è il navigator televisivo del reddito di cittadinanza : Maria De Filippi con la puntata di stasera di C'è posta per te ha erogato la versione smart del reddito di cittadinanza, una lezione di concretezza a chi da mesi parla di soluzioni per far ripartire il Paese senza troppa chiarezza.Nella storia di apertura la Sanguinaria ha ospitato Andrea, un 22enne siciliano con due bambini che fatica ad arrivare a fine mese. Il ragazzo ha inviato l'invito a sua moglie, che si è palesata in studio. Il ...

C'è Posta per te 2019/ Le storie in diretta : la signora Carmela conquista Maria De Filippi! - 2 febbraio - : Quarto appuntamento con C'è Posta per te che torna in onda oggi, sabato 2 febbraio, con Claudio Amendola, Wanda Nara e Mauro Icardi ospiti.

Rudy Zerbi - figuraccia ad Amici 18 durante la sfida : Maria De Filippi spiega tutto : Amici 18, Rudy Zerbi protagonista della trasmissione in un modo o nell’altro Che Amici sarebbe se non ci fosse Rudy Zerbi a regalarci in ogni diretta qualcosa di suo. Che sia una figuraccia, che sia un attacco a qualche concorrente, che sia qualsiasi cosa insomma, purché lui ci sia. Ormai il simpatico giudice di Tú […] L'articolo Rudy Zerbi, figuraccia ad Amici 18 durante la sfida: Maria De Filippi spiega tutto proviene da Gossip e ...

Svelato il 1° concorrente del serale di Amici di Maria de Filippi con due new entry e Marco Alimenti eliminato : A poche settimane dalla partenza della fase finale, ecco arrivare il nome del 1° concorrente del serale di Amici di Maria De Filippi, deciso da tre giudici esterni che l'hanno ritenuto meritevole di accedere alla sessione conclusiva del talent di Canale5. Si tratta di Raphael, ballerino classico appena ammesso nella scuola a seguito di una sfida nella quale ha sbaragliato la concorrenza, e che ha ottenuto la maglia dopo il parere positivo ...

Amici 18/ Anticipazioni - verso il serale : Maria De Filippi annuncia le modalità di accesso : Amici 18, cosa accadrà nello speciale di oggi 2 febbraio 2019? Le Anticipazioni ci svelano di nuovi ingressi, addii, prima maglia del serale assegnata

Uomini e Donne - Maria de Filippi bacchetta Lorenzo Riccardi : "Il bassotto non si prende così" (VIDEO) : Un consiglio è pur sempre un consiglio, ma se a dartelo è Maria de Filippi è sempre ben prezioso ed ha una motivazione di fondo. E' il caso capitato a Lorenzo Riccardi che, recatosi a sorpresa a casa di Giulia nel Torinese per realizzare l'esterna in cui ritrovare un po' di pace dopo giorni burrascosi di litigi e scelte fasulle.Il tronista, prima di adagiarsi sul divano per conoscere altri tratti della ragazza, si aggira per l'abitazione ...

Sanremo - la telefonata di Maria De Filippi a Irama prima del Festival : Irama è pronto per la sua avventura sul palco del Festival di Sanremo e ora che ha ricevuto il sostegno di Maria De Filippi si è detto più carico che mai. Il cantante ha rilasciato un'intervista a music.talkymedia.it raccontando della telefonata ricevuta da Maria prima della sua partenza per il fest

Amici 18 : Casillo litiga con Giordana Angi. Interviene Maria De Filippi : Maria De Filippi Interviene dopo la lite tra Casillo e Giordana ad Amici 18 Nella scuola di Amici 18 è in atto una vera e propria rivoluzione dell’intera classe. Tutti gli allievi, infatti, sono sotto pressione per le continue sfide che devono affrontare con tanto impegno per difendere il proprio banco. Non mancano gli scontri: Alessandro Casillo ha litigato e Giordana Angi. Il cantante è venuto a conoscenza di una confessione strettamente ...

Belen Rodriguez - Maria De Filippi ha scelto lei : Temptation Island Vip - prende il posto di Simona Ventura : Il 2019 sarà un anno ricco di impegni televisivi per Belen Rodriguez . Il settimanale Oggi ha rivelato che l'argentina sarà la nuova conduttrice di Temptation Island Vip dopo l'abbandono di Simona ...

Maria De Filippi e il blitz in Rai - l'indiscrezione : "Ecco cosa sta chiedendo a Mediaset" : I bene informati hanno riferito di un incontro tra il direttore di Raiuno Teresa De Santis con Maria De Filippi. La De Filippi - si legge su TvBlog - si è presentata alla portineria di viale Mazzini chiedendo del direttore di Rai 1. Secondo quanto apprendiamo l'incontro è stato molto cordiale. cosa

