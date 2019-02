Maltempo Toscana | scende il livello dell’Ombrone Pistoiese | rientra l’allerta a Poggio a

Maltempo : fiumi in piena in Toscana : ANSA, - FIRENZE, 2 FEB - Piogge molto intense e persistenti hanno interessato per tutta la notte la Toscana, in particolare i rilievi appenninici, generando piene significative dei corsi d'acqua ...

Maltempo - Autostrada del Brennero chiusa per neve : 12 km di coda - automobilisti bloccati. Toscana - fiumi sotto osservazione : Il Maltempo flagella l'Italia: neve, pioggia e temporali per la giornata di oggi stanno causando disagi alla circolazione in Alto Adige, dove è stata chiusa l'Autostrada A22 del...

Maltempo - fiumi in piena in Toscana : situazione sotto controllo : Per tutta la notte piogge molto intense e persistenti hanno interessato l’intero territorio regionale della Toscana, in particolare i rilievi appenninici, generando piene significative dei corsi d’acqua principali interessati dall’allerta. Le piene maggiori – spiega in una nota la Regione – si sono sviluppate lungo il corso del Serchio, il cui colmo di piena è previsto in transito a Vecchiano intorno alle 09:30 con ...

Maltempo Toscana : fiumi oltre il livello di guardia a Firenze - esondazioni a Lucca : Allerta meteo “codice arancio” fino alle 20 di oggi per rischio idrogeologico-idraulico per le zone Bisenzio-Ombrone Pistoiese e Mugello-Vadisieve: lo rende noto la Protezione Civile della città Metropolitana di Firenze. “Piogge in attenuazione nella zona Bisenzio-Ombrone Pistoiese, si registrano comunque innalzamenti dei livelli idrometrici dovuti alle precipitazioni di questa notte, il torrente Ombrone Pt. ha superato il ...

Maltempo Toscana : strade allagate a Camaiore : Nelle ultime sei ore a Camaiore, in provincia di Lucca, sono caduti circa 55mm di pioggia e si registrano locali allagamenti sulla viabilita’ principale e secondaria. Lo dice una nota del Comune a proposito della situazione del Maltempo. La protezione civile e la polizia municipale stanno intervenendo per alcuni smottamenti sulla via di Casoli e tra Montebello e la Culla. Intanto anche il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini ha deciso la ...

Maltempo Toscana : chiusi alcuni sottopassi a Massa : Continua il monitoraggio da parte del Sistema di protezione civile della Toscana sulla situazione e gli eventi meteo in corso. Alle 17.00, nel corso della riunione coordinata dalla Protezione civile regionale, con il Centro funzionale regionale e gli uffici territoriali del Genio civile, i centri provinciali e le prefetture, non sono emerse particolari criticita’. Gli unici eventi segnalati, nella provincia di Massa-Carrara: sono stati ...

Maltempo Toscana : a Pistoia neve in città e in collina - niente scuole chiuse : Nevica a Pistoia, in città e collina: non si registrano particolari criticità e di conseguenza, per il momento, non è prevista l’interruzione delle lezioni scolastiche. Il personale del cantiere comunale, delle ditte esterne e delle Proloco, coordinati dalla protezione civile, sono operativi già dalle 22 di ieri, mercoledì 30 gennaio, con i mezzi spargisale su tutto il territorio comunale, sia in collina che in città. L’attività è ...

Maltempo - neve e gelo sul Centro-Nord. Disagi in Emilia e Toscana - : A causa della precipitazioni nella notte 15 voli dirottati o cancellati nell'aeroporto di Bologna. Disagi anche allo scalo di Firenze per la nebbia e il ghiaccio. Oggi scuole chiuse a Siena e domani e ...

Maltempo - neve in Toscana : diversi interventi dei Vigili del Fuoco - da Siena al Grossetano : I pompieri del comando di Grosseto stanno intervenendo per soccorrere alcuni automobilisti in difficolta’ a causa della neve nelle zone di Arcidosso, Castel del Piano e Seggiano, oltre a Roccatederighi, Valpiana e Gerfalco Massa Marittima. I Vigili del Fuoco del Comando di Siena stanno intervenendo, dalle 13, a causa delle avverse condizioni meteo, causate dalle forti nevicate che hanno colpito la provincia senese. Al momento la zona ...

Maltempo - bufera di neve in Toscana : situazione in miglioramento sulla Siena-Grosseto : E’ in via di miglioramento, anche se la strada rimane ancora chiusa tra Paganico (Grosseto) e Orgia, nel comune di Sovicille (Siena), la situazione lungo la statale 223 Siena-Grosseto dove a causa delle neve e dell’intraversamento di alcuni mezzi sono rimasti bloccati per ore auto, camion e anche alcuni pullman. In particolare, si spiega dalla polstrada e dalla protezione civile regionale, la situazione e’ in via di ...

