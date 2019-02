Maltempo | sale il livello dell' Arno | chiuso il ponte Vespucci

Maltempo in Emilia : fiume Reno in piena - esondazioni a Casalecchio - Borgo Panigale : Disagi anche in Emilia Romagna per la forte ondata di Maltempo che si sta abbattendo sull'Italia da ieri, colpendo soprattutto il Nord e il versante tirrenico. Il fiume Reno è in piena ed è...

Maltempo Lazio : attivi spargisale su SR627 - SR666 - SR509 : Astral Infomobilità comunica che le strade di competenza sono “percorribili. attivi spargisale nel Frusinate su sr 627 della Vandra, 666 di Sora e 509 di Forca d’Acero. Allerta per possibili nevicate nel pomeriggio anche a quote basse.“ L'articolo Maltempo Lazio: attivi spargisale su SR627, SR666, SR509 sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Usa - morto congelato in Wisconsin : sale a 3 il bilancio dei morti : Continua l’ondata di gelo negli Stati Uniti dove un uomo è stato trovato morto congelato nel suo garage in Wisconsin. Lo riferisce la Cnn citando il Milwaukee County Medical Examiner. sale a 3 il bilancio delle vittime del vortice polare che ha stretto gli Usa nella sua morsa. Domenica un uomo era stato trovato morto davanti alla sua abitazione in Minnesota perché non aveva le chiavi di casa e non è riuscito ad entrare. La terza vittima è ...

Maltempo : Comune Milano attiva il piano neve - pronti mezzi spargisale : Milano, 29 gen. (AdnKronos) - Il Comune di Milano è pronto ad affrontare l’ondata di freddo prevista da domani 30 gennaio, con rischio nevicate a partire dalla mezzanotte di oggi, come annunciato dal bollettino meteo emesso da Regione Lombardia. A partire dalla mezzanotte, per il monitoraggio della

Maltempo Lazio : attivi spargisale sulle strade regionali : spargisale di Astral spa attivi da ieri pomeriggio e per tutta la notte sulle strade 411 Sublacense, 411 dir. di Campocatino, 155 di Fiuggi e di Fiuggi Raccordo; in corso operazioni di rimozione della neve accumulata, a causa del vento, sulla 411 dir. di Campocatino. Le strade sono tutte percorribili. Sgombra da ghiaccio e neve anche la 312 Castrense su cui si segnala, però, un forte vento di tramontana. Tempo nuvoloso senza pioggia sulle strade ...

Maltempo : spargisale in azione per ghiaccio nel reatino : Mentre per domani si annuncia ancora Maltempo, con altre possibili nevicate nel reatino, i mezzi spargisale stanno già lavorando su alcune importanti arterie laziali. Astral ha attivato i mezzi per prevenire la formazione di ghiaccio, che rappresentare un serio pericolo per gli automobilisti. Gli spargisale sono attivi sulla 471 di Leonessa, sulla 521 DiMorro, sulla Castrense e sulla sR4 del Terminillo. L'articolo Maltempo: spargisale in azione ...

Maltempo - nevicate oltre i 500 metri. Spargisale a quote più basse su gran parte della rete viaria : Le squadre di pronto intervento della Provincia di Terni sono in azione dalla notte appena trascorsa per fronteggiare i problemi di transitabilità sulle strade causati da neve e soprattutto ghiaccio. ...

Maltempo Lazio : neve e ghiaccio sulle strade regionali - attivi spazzaneve e spargisale : attivi spazzaneve e spargisale di Astral spa sulla strada regionale 509 di Forca D’Acero, dal km 20+000 al km 9+680. Al momento attivi solo gli spargisale, per possibile formazione di ghiaccio, sulle strade regionali 627 della Vandra, dal km 34+000 al km 47+250, e 666 di Sora. attivi mezzi spargisali di Astral spa sulle strade regionali 312 Castrense e 313 di Passo Corese Lo comunica in una nota Astral infomobilità. L'articolo Maltempo Lazio: ...

Maltempo Trieste - Autovie : “Prosegue l’attività di spargimento sale” : Proseguirà in serata l’attività di spargimento sale sulla rete autostradale di Autovie Venete per evitare la formazione di ghiaccio al suolo con l’abbassamento delle temperature. La nevicata caduta questa mattina in Veneto e in Friuli Venezia Giulia – spiega la Concessionaria in una nota – non ha creato particolari disagi al traffico lungo la rete autostradale, anche grazie al trattamento di sale operato a partire da ...

Maltempo : Vicenza - nevicata in città - da ieri sera sparsi 850 quintali di sale (2) : (AdnKronos) - In mattinata si è proceduto con rifiniture per la messa in sicurezza delle zone delle casse automatiche e passaggi pedonali sempre all’interno dei parcheggi a sbarra. Al momento la polizia locale non segnala situazioni di criticità alla viabilità cittadina né richieste di intervento pe

Maltempo : Vicenza - nevicata in città - da ieri sera sparsi 850 quintali di sale : Vicenza, 23 gen. (AdnKronos) - La nevicata che da ieri sera, martedì 22 gennaio, ha imbiancato Vicenza ha fatto scattare, come da programma, il piano neve del Comune di Vicenza. “È stata data priorità alla salatura delle arterie principali e delle zone sensibili della città, come rampe e marciapiedi

Maltempo Lazio : attivi spazzaneve e spargisale sulle strade regionali : Sempre attivi spazzaneve di Astral Spa sulle strade regionali 509 Di Forca D’Acero dal km 20+000 al km 9+680, 312 Castrense e 627 della Vandra dal km 34+000 al km 47+250: lo rende noto Astral infomobilità precisando che sono attivi anche gli spargisale per evitare il rischio ghiaccio. L'articolo Maltempo Lazio: attivi spazzaneve e spargisale sulle strade regionali sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - rischio neve a Roma : distribuito sale ai municipi : A Roma “al momento i modelli di previsione dicono che c’e’ scarsissima probabilita’ di neve. Ma domani ne sapremo di piu’“: lo ha dichiarato il capo del Dipartimento di Protezione Civile nazionale Angelo Borrelli, nel corso di una conferenza stampa in Campidoglio, riferendosi al rischio neve nella Capitale nei prossimi giorni. In ogni caso la Città Eterna si prepara all’eventualità, anche con la ...

Maltempo : neve sulla SR509 di Forca D’Acero - attivi mezzi spazzaneve e spargisale : Continua a nevicare sulla strada 509 di Forca D’Acero, dal km 9+680 al km 16+000. Sempre attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa. Lo comunica Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo: neve sulla SR509 di Forca D’Acero, attivi mezzi spazzaneve e spargisale sembra essere il primo su Meteo Web.