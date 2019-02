Maltempo | riparati guasti | torna la corrente elettrica ad Albera

meteoweb.eu

(Di sabato 2 febbraio 2019) Dalle 15.30 di oggi tutti i clienti diLigure e delle frazioni sonoti a essere alimentati di energiadopo la riparazione definitiva deicausati, come spiegato dal sindaco Renato Lovotti, “da un cavo strappato”.Lo annuncia Enel. A Cabella Ligure, invece, per le difficolta’ di viabilita’, le squadre dei tecnici stanno raggiungendo i luoghi dei punticon i mezzi della Protezione Civile. Intanto si stanno portando anche i gruppi elettrogeni per ridare, comunque, il servizio.Complessivamente nei due centri dell’alta Val Borbera sono coinvolte circa 100 utenze. Intanto, Giovanni Barosini, assessore comunale ai Lavori pubblici di Alessandria, assicura che “la partecipata comunale Amag Ambiente sta lavorando senza sosta per spargere il sale in tutta la citta’, sobborghi inclusi. Provvederemo anche a quello ...