Maltempo | rinviata partita hockey a Salisburgo per neve

Maltempo - calcio femminile : rinviata Sassuolo-Pink Bari : La gara del Campionato femminile di serie A, Sassuolo-Pink Bari, prevista sabato 2 febbraio alle 14.30 allo Stadio Mirabello di Reggio Emilia, e’ stata rinviata a data da destinarsi per “inagibilita’ temporanea” decretata dal Comune di Reggio Emilia a causa del Maltempo. Lo rende noto la Figc. Per le stesse ragioni, e’ stata inoltre rinviata la partita Sassuolo-Orobica Bergamo valida per la 4 giornata di ritorno ...

Maltempo : rinviata la Campobasso-Sangiustese per neve : Primi rinvii di partite in Molise a causa del Maltempo che sta colpendo da due giorni la regione. Il Campobasso Calcio, rende noto attraverso la sua pagina Facebook che “A causa delle condizioni metereologiche che rendono impraticabile il campo di gioco del Nuovo Romagnoli, e il raggiungimento dello stesso, la SSD Citta’ di Campobasso ha ottenuto il rinvio della partita Campobasso-Sangiustese, valevole per la prima giornata di ...

Rinviata per il Maltempo la Mostra Artigianato in programma a Santa Maria a Vico : Solo facendo sistema possiamo perseguire il progetto di avviare un sistema di rete e di sviluppo che proietti l'imprenditoria artigiana, l'economia, la cultura, il turismo di Terra di Lavoro in una ...

Illuminazione artistica dei tre ponti a Ragusa : rinviata per Maltempo : A causa del maltempo l’Illuminazione artistica dei tre ponti a Ragusa è stata rinviata a domani sera. Lo annuncia il consulente del sindaco Barone