Maltempo | Reno rompe argine | 6 carabinieri feriti e 280 sfollati

Maltempo - esonda il fiume Reno nel Bolognese ed è emergenza : arriva l’Esercito a Castel Maggiore - 280 evacuati : Il Maltempo e le forti piogge di oggi in Emilia hanno causato non pochi problemi. Il fiume Reno è esondato causando danni e disagi. Oggi pomeriggio, su richiesta della Prefettura di Bologna, l’Esercito è stato chiamato a intervenire con mezzi ed unita’ specializzate del Reggimento Genio Ferrovieri, in seguito al crollo di un tratto di argine del fiume Reno e alla conseguente esondazione nel comune di Castel Maggiore. Lo comunica lo ...

Maltempo - il fiume Reno rompe gli argini vicino Bologna : è un disastro - si temono vittime [VIDEO SHOCK] : Sono ore molto concitate in Emilia Romagna per il fiume Reno che oggi pomeriggio ha rotto gli argini tra Castel Maggiore e Argelato, vicino Bologna, provocando la fuoriuscita di circa 1,5-2 milioni di metri cubi di acqua con una portata di 80 metri cubi al secondo. E’ la stima della Protezione civile dell’Emilia-Romagna: il cedimento ha riguardato un tratto di circa 50 metri di lunghezza per due di altezza. Dieci persone sono ...

Maltempo - piena del Reno sui carabinieri : 6 feriti : Emilia Romagna all’insegna del Maltempo, con il Reno che ha rotto gli argini causando evacuazioni e disagi. Sei carabinieri sono rimasti feriti, mentre stavano soccorrendo alcune persone nella Bassa bolognese, dove il fiume Reno è esondato. Durante l’operazione di salvataggio, il livello dell’acqua si è improvvisamente alzato e il gruppo è stato colpito da un’onda di piena. Per portarli in salvo è stato usato un trattore, ...

Maltempo : ondata di piena del Reno sui carabinieri : 6 feriti : Emilia Romagna all’insegna del Maltempo, con il Reno che ha rotto gli argini causando evacuazioni e disagi. Sei carabinieri sono rimasti feriti, mentre stavano soccorrendo alcune persone nella Bassa bolognese, dove il fiume Reno è esondato. Durante l’operazione di salvataggio, il livello dell’acqua si è improvvisamente alzato e il gruppo è stato colpito da un’onda di piena. Per portarli in salvo è stato usato un trattore, ...

Maltempo - il Reno rompe gli argini nella Bassa Bolognese : evacuati - “mai vista una cosa così in 40 anni” [VIDEO] : La situazione “più impegnativa, critica, al momento” sul fronte Maltempo in Emilia-Romagna è a Castel Maggiore, dove “è in corso l’apertura dell’argine del fiume Reno, con l’acqua che sta uscendo e che sta interessando alcune case di campagna“. Lo dice all’ANSA Maurizio Mainetti, direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile. Per l’esondazione del ...

Maltempo in Emilia : fiume Reno in piena - esondazioni a Casalecchio - Borgo Panigale : Disagi anche in Emilia Romagna per la forte ondata di Maltempo che si sta abbattendo sull'Italia da ieri, colpendo soprattutto il Nord e il versante tirrenico. Il fiume Reno è in piena ed è...

Maltempo - depressione nel mar Tirreno : forti nevicate fino in collina su Sicilia e Sardegna : [flowplayer id="146699"] Un vasto vortice ciclonico sviluppatosi nel mar Tirreno, con pressione sprofondata sin sotto i 980hpa, sta coinvolgendo gran pare del centro-sud ed in particolar modo i...

Meteo : profondo ciclone extra-tropicale nel mar Tirreno - spirale carica di Maltempo. Rischio venti intensi : Com'era nelle attese l'aria fredda di origine artica giunta ieri nel Mediterraneo ha scavato un profondo vortice di bassa pressione nel cuore del Mediterraneo, esattamente poco a nord della Sardegna...

Allerta Meteo - “Ciclone Polare” in formazione nel Tirreno : mappe mostruose per il Sud - sarà una “Bomba” di Maltempo e neve : 1/47 ...

Allerta Meteo - torna lo Scirocco e si forma un ciclone sul Tirreno : nuova ondata di Maltempo nel weekend - temperature in aumento [MAPPE] : 1/26 ...

Maltempo - trombe d'aria nel Salento - deraglia un treno : Maltempo, trombe d'aria nel Salento, deraglia un treno Allerta per forte Maltempo in tutta la Puglia. Un albero cade su un convoglio delle Ferrovie del Sud-Est. Due trombe d'aria si abbattano in provincia di Lecce e scoperchiano alcuni capannoni Parole chiave: ...

Maltempo - tromba d’aria investe treno in Calabria : alcuni feriti lievi : Maltempo, tromba d’aria investe treno in Calabria: alcuni feriti lievi È successo stamattina all’altezza della stazione di Roccabernarda. Il convoglio locale Catanzaro Lido-Crotone è stato sballottato dal vento, ma è rimasto sui binari. Diversi i finestrini rotti. Alcune persone ferite: 2 portate in ospedale, non sarebbero ...

Spagna : treno deraglia in seguito al Maltempo vicino Barcellona - 1 vittima e 44 feriti : Il maltempo sta causando danni non solo in Italia. Anche la Spagna nelle ultime ore è alle prese con forti piogge. In mattinata un incidente ferroviario si è verificato in Catalogna proprio in...

BARCELLONA - TRENO DERAGLIATO PER Maltempo : UN MORTO/ Incidente ultime notizie : bilancio feriti sale a 44 - IlSussidiario.net : BARCELLONA, deraglia TRENO di pendolari: un MORTO e 44 feriti, linea Catalogna ko. ultime notizie, Incidente causato dal MALTEMPO