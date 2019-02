Maltempo | piena del Reno sui carabinieri | 6 feriti

Maltempo - ondata di piena travolge gruppo di carabinieri : 4 feriti trasportati in ospedale : Nel Bolognese primi feriti a causa del Maltempo: i militari si trovavano nei pressi del fiume Reno quando una improvvisa ondata di piena li ha travolti mentre prestavano soccorso alla popolazione. La furia dell'acqua li ha investiti in pieno: a trarli in salvo un elicottero dei vigili del fuoco.Continua a leggere

Maltempo : ondata di piena del Reno sui carabinieri : 6 feriti : Emilia Romagna all’insegna del Maltempo, con il Reno che ha rotto gli argini causando evacuazioni e disagi. Sei carabinieri sono rimasti feriti, mentre stavano soccorrendo alcune persone nella Bassa bolognese, dove il fiume Reno è esondato. Durante l’operazione di salvataggio, il livello dell’acqua si è improvvisamente alzato e il gruppo è stato colpito da un’onda di piena. Per portarli in salvo è stato usato un trattore, ...

Maltempo : la piena del fiume Cecina allaga le campagne nel Livornese : Dalle prime ore di stamani è in corso, da parte del personale dei vigili del fuoco, il monitoraggio della piena del fiume Cecina, originata dalle intense e perduranti precipitazioni verificatesi nel relativo bacino. Al momento vengono segnalati allagamenti in zone non abitate sia nella provincia di Pisa (zona a monte della Steccaia) che in alcune zone golenari come a Magona. Per il monitoraggio della situazione e’ stato istituito, da parte ...

Maltempo Toscana : fiumi in piena sotto controllo : fiumi in piena sotto controllo, criticità legate principalmente alla chiusura di alcune strade (soprattutto provinciali e comunali) per smottamenti e allagamenti, con interventi di ripristino già in corso. E’ quanto emerso dalla riunione appena conclusa presso la protezione civile regionale della Toscana con i centri provinciali che ha fatto il punto, in aggiornamento, sull’evento meteo in corso dalla serata di ieri. La ...

Maltempo : fiumi in piena in Toscana : ANSA, - FIRENZE, 2 FEB - Piogge molto intense e persistenti hanno interessato per tutta la notte la Toscana, in particolare i rilievi appenninici, generando piene significative dei corsi d'acqua ...

Maltempo in Emilia : fiume Reno in piena - esondazioni a Casalecchio - Borgo Panigale : Disagi anche in Emilia Romagna per la forte ondata di Maltempo che si sta abbattendo sull'Italia da ieri, colpendo soprattutto il Nord e il versante tirrenico. Il fiume Reno è in piena ed è...

Maltempo Pisa : salvati 3 giovani bloccati in auto dal fiume Cornia in piena : Questa mattina 3 giovani sono rimasti bloccati in auto in un guado del fiume Cornia, nella zona di Lagoni Rossi, a Pomarance (Pisa): mentre attraversavano il guado, lungo la SP49, un’ondata di piena ha intrappolato la vettura e gli stessi passeggeri. Sul posto i vigili del fuoco di Saline di Volterra, mentre da Pisa è stata inviata una squadra con attrezzatura Saf e un gommone. L’intervento di messa in sicurezza e recupero è durato ...

Maltempo - fiumi in piena in Toscana : situazione sotto controllo : Per tutta la notte piogge molto intense e persistenti hanno interessato l’intero territorio regionale della Toscana, in particolare i rilievi appenninici, generando piene significative dei corsi d’acqua principali interessati dall’allerta. Le piene maggiori – spiega in una nota la Regione – si sono sviluppate lungo il corso del Serchio, il cui colmo di piena è previsto in transito a Vecchiano intorno alle 09:30 con ...

Maltempo Campania - Castellammare di Stabia : fiume Sarno in piena - famiglie bloccate in casa : La pioggia insistente, che dura da tempo, ha provocato a Castellammare di Stabia (Napoli) l’esondazione del fiume Sarno in via Ripuaria e via Fondo d’Orto. Abitazioni e aziende sono state allagate dal fango e dall’acqua che ha superato gli argini del fiume e si sono riversati nelle strade, causando disagi agli abitanti, costretti a chiedere soccorsi ai vigili del fuoco e alla Protezione civile per poter uscire di casa. Molte le ...

