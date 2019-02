Maltempo | ondata di piena del Reno sui carabinieri | 6 feriti

Maltempo - ondata di piena travolge gruppo di carabinieri : 4 feriti trasportati in ospedale : Nel Bolognese primi feriti a causa del Maltempo: i militari si trovavano nei pressi del fiume Reno quando una improvvisa ondata di piena li ha travolti mentre prestavano soccorso alla popolazione. La furia dell'acqua li ha investiti in pieno: a trarli in salvo un elicottero dei vigili del fuoco.Continua a leggere

Previsioni Meteo : forte ondata di Maltempo in arrivo - venti forti - neve e rischio gelicidio - FOCUS : Una nuova ondata di maltempo è ormai in entrata nel Mediterraneo e scatenerà un deciso peggioramento del tempo nel corso delle prossime 48 ore su buona parte della nostra penisola. Si tratta di una...

Maltempo Usa - ondata di gelo eccezionale : 2 morti e 3500 voli cancellati : Circa tre quarti degli Stati Uniti saranno nella morsa di un gelo eccezionale questa settimana. A cause di un vortice polare, oltre 250 milioni di americani saranno alle prese con le temperature piu’ fredde degli ultimi 25 anni, che scenderanno sino a -40 nell’upper Midwest e nell’area dei Grandi Laghi. “Se avete 25 anni o meno – ha commentato il meteorologo della Cnn Tom Sater – non avete mai sentito ...

Vortice polare sulla Penisola - ondata di Maltempo in settimana : Roma - Un intenso impulso polare si metterà in moto direttamente dalla Groenlandia verso Isole Britanniche, Francia, parte della Spagna, tuffandosi poi anche su Italia e Mediterraneo centrale. Un simile affondo darà vita ad un vero e proprio ciclone mediterraneo responsabile di ondate di maltempo sull'Italia, specie centro-meridionale, con pioggia, venti di tempesta e neve a quote basse. Ad oggi il Vortice dovrebbe prendere vita e ...

Maltempo : ondata di freddo nelle Marche - neve in collina : ondata di freddo nelle Marche con nevicate nella zona collinare e nevischio lungo la costa, accompagnati da forti raffiche di vento e mare mosso. Nella parte meridionale della regione si e’ scatenata una tempesta di neve, pioggia e fulmini: uno e’ caduto nel centro storico di Fermo, sul parafulmine del campanile del Duomo. Non ci sono stati danni, ma l’erogazione della corrente elettrica e’ stata interrotta a causa del ...

Maltempo - si annuncia il ritorno dell'ondata di gelo : L'inchiesta sugli abusi edilizi, dissequestrato il Castello dei Firetto 3 L'incidente sul lavoro all'Asi, c'è un terzo indagato: è un operaio 4 Vendita abusiva su suolo pubblico, maxi multa ad ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per la nuova ondata di Maltempo in arrivo sull’Italia : forti venti di burrasca - foehn alpino e Maltempo al Sud : Allerta Meteo – Il nostro Paese continua ad essere interessato da un flusso di correnti fredde in quota settentrionale che determinerà, dal pomeriggio di oggi, un moderato peggioramento al centro-sud ed un rinforzo di venti di favonio sull’area alpina ed occidentali sul Tirreno. Nella giornata di domani l’instabilità interesserà in particolare le regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione ...

Nuova ondata di Maltempo nell'Isola : neve a bassa quota e maestrale gelido - Sardiniapost.it : Nuova ondata di maltempo in questo inizio 2019. Dopo le rigide temperature della scorsa settimana , il maestrale sta portando di nuovo il gelo. Il forte vento sta portando un forete abbassamento ...

Allerta Meteo - nuova ondata di freddo e Maltempo : colpirà il Sud - tanta NEVE fino a bassa quota tra Mercoledì 9 e Giovedì 10 [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Il respiro Balcanico che mantiene basse le temperature al Centro/Sud Italia ha determinato picchi eccezionalmente bassi nelle minime di stamattina, che sono piombate fino ai -8,0°C di L’Aquila nel cuore dell’Appennino, ma anche a -0,7°C di Brindisi sulla costa pugliese. Molto freddo su tutto il Salento con i -2,2°C di Nardò, i -1,7°C di San Pancrazio Salentino e i -1,2°C di Taurisano. Gelo anche in Calabria con ...

Maltempo - ondata di gelo in Italia : Puglia e Basilicata imbiancate - : Fiocchi di neve e forte vento hanno interessato soprattutto il Centro-Sud del Paese con nevicate anche sulle coste e un drastico calo delle temperature. Criticità sulla strada statale ss7 Appia che da ...

Maltempo - ondata di gelo in Italia : Puglia e Basilicata imbiancate : Maltempo, ondata di gelo in Italia: Puglia e Basilicata imbiancate Fiocchi di neve e forte vento hanno interessato soprattutto il Centro-Sud del Paese con nevicate anche sulle coste e un drastico calo delle temperature. Criticità sulla strada statale ss7 Appia che da Potenza porta a Matera. La Polstrada: “In viaggio solo se ...

Meteo - il 2018 si chiude con una ondata di Maltempo e neve al Centro-Sud : A causa di una perturbazione che insisterà sopratutto sui Balcani, l’alta pressione cederà sul suo lato orientale portano pioggia e freddo a partire dal pomeriggio di domenica e per tutto il 31 dicembre sulle regioni adriatiche centrali e quelle meridionali dove la neve raggiungerà una quota di 400-500 metri.Continua a leggere

Maltempo Serbia : 2 vittime a causa dell’ondata di freddo : Due persone sono morte congelate in Serbia a causa del freddo polare sceso sulla regione, secondo quanto riferito da RTS che cita la polizia. Le vittime sono due uomini di 48 e 61 anni, deceduti per le basse temperature dopo essersi addormentati sotto l’influenza dell’alcool. La temperatura nei Balcani centrali è precipitata la scorsa settimana dopo tre giorni di forti nevicate che hanno segnato la fine di un autunno insolitamente ...

Meteo - nuova ondata di Maltempo : temporali e forte vento : Secondo il bollettino del Dipartimento della Protezione Civile ci sarà un nuovo peggioramento già a partire da domani: ecco...