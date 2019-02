Maltempo | in Lombardia piogge e neve in montagna anche domani

Maltempo Lombardia : pioggia battente provoca frane sul Garda - passi alpini chiusi per neve in Valtellina e Valchiavenna : Le piogge intense delle ultime ore hanno provocato una frana sulla Gardesana Occidentale, tra Riva e Limone sul Garda al confine tra Brescia e il territorio trentino, all’altezza della Casa della Trota. Detriti e rocce sono caduti sulla strada. A causa della neve oggi sono chiusi diversi passi alpini in Valtellina e Valchiavenna con conseguenti problemi di collegamento. Il passo del Foscagno, che unisce Livigno (Sondrio) al resto della ...

Maltempo : Arpa - in Lombardia nel weekend pericolo valanghe in aumento : Milano, 1 feb. (AdnKronos) - La neve cade abbondante sulle montagne della Lombardia e cresce il rischio di valanghe. Secondo le previsioni del centro nivometeorologico di Arpa Lombardia, "il pericolo valanghe sulle montagne della regione aumenterà nel corso del prossimo weekend, arrivando al grado d

Maltempo : neve su Milano e Lombardia : ANSA, - Milano, 1 FEB - Stamani Milano e molte altre città e paesi della Lombardia si sono svegliate sotto la neve. Dalle prime ore, infatti, come peraltro ampiamente previsto dal meteo, il capoluogo ...

Maltempo Lombardia : Milano imbiancata dalla neve [GALLERY] : 1/7 ...

Maltempo Lombardia : oltre 1 milione per risarcire i danni delle alluvioni 2016 : Ammontano a oltre un milione di euro i risarcimenti in arrivo per i danni subiti a causa della bomba d’acqua che nel giugno del 2016 ha colpito la provincia di Bergamo e, in misura minore quella di Sondrio. I fondi stanziati dal dipartimento della Protezione civile, su indicazione di Regione Lombardia, riguardano 91 privati cittadini residenti in 9 Comuni lombardi, 8 della Bergamasca e uno valtellinese. I contributi sono stati concessi dal ...

Maltempo Milano : weekend con l’ombrello in Lombardia - domani neve in pianura : Maltempo in arrivo a Milano. Nei prossimi giorni due perturbazioni attraverseranno la Lombardia: la prima, debole, nella giornata di mercoledì, la seconda, ben più attiva, tra giovedì sera e la giornata di venerdì. Il tempo risulterà pertanto generalmente perturbato con molte nubi e precipitazioni in particolar modo venerdì quando sono attese nevicate abbondanti in montagna, inizialmente possibili anche sulla pianura occidentale. domani, secondo ...

Lombardia : da Regione 1 - 5 mln per 25 interventi di urgenza Maltempo : Milano, 8 gen. (AdnKronos) - Ammontano a circa 1,5 milioni di euro le risorse stanziate da Regione Lombardia per 25 opere in 21 comuni delle province di Brescia, Bergamo, Como, Sondrio e Pavia per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, al fi

Lombardia : 1 - 5 milioni dalla Regione per 25 interventi urgenti per Maltempo : Ammontano a circa 1,5 milioni di euro le risorse stanziate da Regione Lombardia per 25 opere in 21 comuni delle province di Brescia, Bergamo, Como, Sondrio e Pavia per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche per garantire la continuità amministrativa nei territori interessati da fenomeni di maltempo, anche mediante interventi di natura temporanea. Si tratta di una prima tranche di ...

Maltempo Lombardia : in Valtellina e Valchiavenna neve nella notte e crollo termico : crollo termico e neve in Valtellina e Valchiavenna nella notte: è tornato il sereno, ma le temperature si sono abbassate ovunque di diversi gradi e aumenta il rischio gelate, in particolare nelle ore serali. I passi alpini sono quasi tutti transitabili con catene montate o gomme da neve. Il Comando provinciale di Sondrio della Polstrada invita gli automobilisti alla massima prudenza. L'articolo Maltempo Lombardia: in Valtellina e Valchiavenna ...

Maltempo Lombardia : fiocchi in arrivo - a Milano scatta il piano neve : Il meteo prevede caduta di neve su Milano in graduale intensificazione soprattutto a partire dalle ore 19 e poi dalle ore 22; per questo il Centro Operativo Comunale (Coc) si è riunito oggi alle 12 e ha pianificato le attività preventive, in base alle comunicazioni di ordinaria criticità (codice giallo) emesse della Protezione Civile. Al Coc, che resterà attivo per effettuare i monitoraggi e coordinare le attività, prendono parte le direzioni ...