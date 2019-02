Maltempo in Liguria | grandinata sull’A12 | maxi tamponamento vicino Rapallo

Maltempo in Liguria : frane e allagamenti nell’Imperiese : Una forte ondata di Maltempo si è abbattuta sulla costa ligure di ponente: una ventina, da ieri sera, le chiamate giunte ai vigili del fuoco dei tre distaccamenti della provincia di Imperia. Particolarmente colpita la zona di Sanremo. In località Madonna della Guardia si è registrato un crollo che ha comportato la chiusura della strada. Un’altra frana ha interessato la strada che da Bussana porta a Beusi, provocandone la ...

Maltempo Liguria : chiuso un tratto della A26 per ghiaccio : Giornata di disagi per le forti piogge e il vento che stanno soffiando da questa mattina su Genova. Il terminal portuale Vte è chiuso, almeno fino alle 18, proprio per le raffiche che metterebbero a rischio le operazioni di carico e scarico dei container. In A26 Voltri-Gravellona Toce è chiusa la diramazione A26-A7 Predosa-Bettole per ghiaccio in entrambe le direzioni. In citta’, invece, sono gia’ una cinquantina gli interventi dei ...

Maltempo - allerta neve cessata in Liguria : imbiancato solo l’entroterra : Si è chiusa alle 18 senza particolari criticità la seconda allerta nivologica in Liguria nel giro di pochi giorni. imbiancato l’entroterra, dove i fiocchi sono scesi soprattutto sul centro levante ligure, formando uno strato tra 18 e i 20 cm. “Non ci sono stati rovesci costanti, questo ha impedito fenomeni di picco – spiega Arpal – In costa invece si è trattato di ‘neve bagnata’, quindi non in grado di ...

GIORNI DELLA MERLA - ALLERTA NEVE IN LIGURIA/ Maltempo in Nord Italia : nevischio anche al s : ALLERTA NEVE in LIGURIA e al Centro-Nord: i GIORNI DELLA MERLA e le previsioni meteo. Genova e Milano imbiancate a partire da domani

Maltempo Liguria : bus soppressi a Santuario Guardia per il ghiaccio : Vento e freddo in Liguria hanno creato disagi al trasporto pubblico a Genova a seguito della temporanea chiusura del Terminal Psa di Voltri. Si sono verificati lunghi rallentamenti a seguito dei quali le corse delle linee dei gruppi A (Voltri – Varazze) e C (Voltri – Valle Stura) hanno subito forti ritardi si legge in una nota di Atp. Per quanto riguarda invece la transitabilità delle strade oggi i servizi sono stati regolari ovunque ...

Maltempo in Liguria : forti nevicate in atto - bufera di neve su Genova [VIDEO] : [flowplayer id="146668"] Come ampiamente previsto l'irruzione artica è giunta nel Mediterraneo e sta innescando le prime importanti nevicate sino a bassa quota. Com'era nelle attese la Liguria è...

Maltempo Liguria : “La strada di Portofino pronta per Pasqua a traffico alternato” : “Questa strada sarà pronta come abbiamo promesso per il ponte di Pasqua per un senso di marcia. Poi, immagino prima di entrare nel vivo della stagione estiva, a doppio senso di marcia. Dopodiché io sono ottimista e conterei di guadagnare anche qualche giornata rispetto alle migliori promesse che abbiamo fatto”. Lo ha detto oggi il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, a margine del suo sopralluogo nel levante genovese e a ...

Maltempo Liguria : lavori nella strada per Portofino : Sarà un raggruppamento guidato dall’azienda Traversone sas di Rezzoaglio a ricostruire la strada provinciale 227, tra Paraggi e Portofino, crollata nel territorio di Santa Margherita ligure a causa della mareggiata del 29 ottobre scorso. Lo rende noto la Città metropolitana di Genova dopo l’apertura delle buste per la gara che si è conclusa ieri. L’associazione temporanea di imprese è completata dalle aziende Icostra srl, Seib ...

Maltempo Liguria : firmata la richiesta per la pulizia dei fondali del porto di Rapallo : E’ stata firmata oggi dal presidente della Regione Liguria e commissario per l’emergenza Giovanni Toti la richiesta al Dipartimento nazionale di Protezione civile per la programmazione della pulizia e del livellamento dei fondali del porto di Rapallo, che fa seguito alle operazioni di ripristino dopo i danni delle mareggiate di fine ottobre nel levante ligure. Un’operazione che verrà effettuata non appena concluse le operazioni ...

Maltempo Liguria - Toti : “Chiederemo al governo strumenti straordinari per Rapallo” : “Stiamo chiedendo al governo strumenti straordinari per provvedere alla pulizia dei fondali e garantire alla città di Rapallo piena funzionalità per la stagione estiva”. Il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, fa il punto sulla situazione del porto di Rapallo, colpito dalla mareggiata di fine ottobre, in chiusura della riunione in Capitaneria di porto a Genova, a cui il governatore ha partecipato assieme all’assessore alla Protezione ...

Maltempo Liguria : approvato elenco di interventi sostenuti dai Comuni dopo la mareggiata di ottobre : È stato approvato oggi dal Dipartimento nazionale di Protezione civile l’elenco degli interventi sostenuti dagli Enti territoriali liguri per far fronte ai danni della mareggiata che ha colpito il litorale ligure lo scorso ottobre. In totale 6,5 milioni stanziati dalla Protezione civile nazionale per le somme urgenze e per gli interventi di prima emergenza che si vanno ad aggiungere al milione e mezzo di risorse già stanziate da Regione ...

Maltempo Liguria - Arpal : nel 2018 vento e onde estremi - valori record : Mentre il 2019 si è aperto all’insegna del tempo stabile e del freddo, l’agenzia ambientale Arpa Liguria fa i bilanci, anche sul fronte meteorologico, per l’anno appena trascorso. Il 2018 “ha concentrato gli eventi più intensi nel passaggio perturbato di fine ottobre. Il 27 ottobre, infatti, all’inizio della lunga fase perturbata che ha interessato la Liguria, si sono registrate le massime cumulate giornaliere di pioggia, tutte in ...

Maltempo Liguria - Portofino : il Pino simbolo della resistenza alla mareggiata rischia morire : Il “Pino della Carega“, simbolo della resistenza alla mareggiata che il 29 ottobre ha devastato Portofino, rischia di morire: il mare ha sbriciolato parte della base dove le radici traevano nutrimento, rende noto l’associazione “Amici del monte di Portofino” che lancia l’allarme e un appello, in particolare al Comune di Santa Margherita. Il “Pino della Carega” è un Pino di Aleppo cresciuto sullo ...

Maltempo Liguria : la strada per Portofino riapre prima del 25 Aprile : Il governatore Giovanni Toti ha effettuato un sopralluogo sulla passerella pedonale che collega Portofino a Santa Margherita Ligure, area colpita dalla mareggiata dello scorso 29 ottobre che ha provocato il crollo di parte della SS227, isolando il borgo. “Appena finite queste vacanze il cantiere ripartira’ per costruire la vera e propria strada. Il 21 gennaio consegneremo all’azienda che avra’ fatto la migliore offerta ...