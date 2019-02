Maltempo in Alto Adige | caos sulla A22 | “La causa è il mancato rispetto delle regole”

Maltempo Alto Adige - Alps Hockey League : rinviate 5 partite : A causa delle avverse condizioni meteo, quattro gare della Ahl, in programma oggi, sono state rinviate a data da destinarsi. Si tratta delle sfide tra Red Bull Hockey Juniors contro Rittner Buam, Ec Bregenzerwald contro Migross Supermercati Asiago Hockey, Sg Cortina Hafro contro Veu Feldkirch e Fassa Falcons contro Hdd Sij Acroni Jesenice. In aggiunta – precisa una nota della Alps Hockey League – anche la gara di Vipiteno tra i ...

Maltempo - la Protezione civile Alto Adige : “Non utilizzare la A22 del Brennero” : La Protezione civile invita a non utilizzare l’autostrada A22 del Brennero in direzione nord tra Bolzano sud e il confine di Stato. “Gli utenti sull’autostrada sono pregati di lasciare libera una corsia di soccorso per le forze d’intervento”, si legge nell’appello diffuso su Twitter dalla Provincia di Bolzano. Sull’autostrada, a causa delle intense nevicate, i veicoli sono rimasti bloccati, in particolare nella zona ...

Maltempo - Autobrennero chiusa per neve. FS : "Emergenza grave in Alto Adige" : Caos neve in Alto Adige. L'autostrada del Brennero è chiusa in direzione nord da chiusa fino al confine. Si è formata una coda di 12 chilometri, anche il servizio strade ha difficoltà a proseguire e a ...

Maltempo Alto Adige - Provincia di Bolzano : su A22 Brennero ripartito il flusso dei veicoli - “auto e camion privi della necessaria attrezzatura invernale” : Non utilizzate l’autostrada del Brennero. Questo l’appello che arriva dalla Protezione civile Provinciale alla luce delle forti nevicate che stanno interessando da ieri mattina l’Alto Adige. Presso la sede del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano è insediato il Centro situazioni Provinciale, che sta monitorando la situazione e coordinando tutti gli interventi. 220 gli spazzaneve del Servizio strade impegnati senza ...

Maltempo Alto Adige : stato di emergenza grave dei piani Fs neve e gelo - la protezione civile chiede di non usare la A22 : In riferimento all’emergenza neve in atto, la protezione civile dell’Alto Adige chiede di non utilizzate l’autostrada del Brennero. Sono impegnati senza sosta 220 spazzaneve del servizio strade e vengono segnalati ritardi e cancellazioni anche per quanto riguarda treni e autobus. Il gruppo Fs Italiane ha attivato per la giornata di oggi in Trentino Alto Adige, lo stato di emergenza grave dei piani neve e gelo. L’offerta ...

Ancora Maltempo : due valanghe in Alto Adige - pioggia e vento al Sud Le previsioni : Italia colpita dal Maltempo. Monitorati i fiumi toscani per il rischio di esondazioni. Scuole chiuse a Carrara. Famiglie bloccate anche a Castellammare di Stabia (Napoli) per l’esondazione del fiume Sarno. Ferrovie in allerta, treni in ritardo a Torino

Maltempo e neve in Alto Adige : valanga sulla A22 - nessun ferito : Disagi dovuti alle precipitazioni nevose delle ultime ore, sulla autostrada A22 Brennero–Modena, tra la dogana del Brennero e Chiusa. Anche se, avvisa il sito di Aspi, la neve si è fermata, resta il blocco della circolazione, che sta creando code di traffico e disagio agli automobilisti, di fatto bloccati sulla strada. Nei pressi del confine di Stato una valanga ha investito l’autostrada del Brennero: non si registrano feriti. La ...

Maltempo - bloccata l'Autostrada del Brennero in Alto Adige : coda di 12 km : L'ondata di neve che si è abbattuta in queste ore sul nord Italia - e che proseguirà almeno per tutta la giornata di domenica 3 febbraio - sta provocando non pochi disagi. In Alto Adige è stata chiusa una porzione dell'Autostrada del Brennero in direzione nord tra Vapiteno e Chiusa a causa di alcuni mezzi pesanti rimasti bloccati.Questo ha provocato in pochissimo tempo una lunghissima coda di 12 chilometri. Centinaia di mezzi sono rimasti ...

Maltempo - in Alto Adige continua a nevicare : disagi alla viabilità : Era da alcuni anni che in un solo giorno non nevicava cosi’ copiosamente in tutto il Trentino Alto Adige. L’annunciata maxi nevicata non si e’ fatta attendere e nel corso della giornata ha causato disagi alla viabilita’. La situazione piu’ critica si sta verificando sulla corsia verso nord dell’autostrada A22 del Brennero dove causa alcuni mezzi pesanti rimasti bloccati la coda tra Fortezza e Vipiteno ha ...