Maltempo | gelicidio nel Piacentino | disagi e blackout

Maltempo - emergenza nel weekend della Candelora : lo Scirocco flagella l’Italia - disastro al Centro/Nord per nubifragi - neve e gelicidio [LIVE] : 1/13 Brennero ...

Maltempo Piemonte : gelicidio nell’Alessandrino - borghi e frazioni senza corrente : Nell’Alessandrino alcuni centri abitati dell’alta Val Borbera sono senza corrente elettrica, a causa del Maltempo: la situazione è particolarmente complessa nel Comune di Albera Ligure, nelle frazioni di Vigo e Figino. “Il gelicidio ha causato la caduta di alcune piante che, molto probabilmente, hanno provocato la rottura di un cavo. Ho gia’ ricevuto diverse telefonate dagli abitanti e sono in contatto con i tecnici ...

Maltempo - Viabilità Italia : da questa sera gelicidio e nevicate al Nord : Viabilità Italia è riunita allo scopo di monitorare la rete autostradale, soprattutto del Nord Italia, rispetto ai fenomeni di precipitazioni nevose e di gelicidio attesi anche in quote di pianura. Secondo lo scenario meteo elaborato dal Dipartimento della Protezione civile, dalla serata di oggi, venerdì 1 febbraio, l’aumento delle temperature in quota sulle regioni del Nord unito a valori ancora prossimi allo zero in pianura, favorirà il ...

Previsioni Meteo : forte ondata di Maltempo in arrivo - venti forti - neve e rischio gelicidio - FOCUS : Una nuova ondata di maltempo è ormai in entrata nel Mediterraneo e scatenerà un deciso peggioramento del tempo nel corso delle prossime 48 ore su buona parte della nostra penisola. Si tratta di una...

Maltempo e ghiaccio sulle strade : allerta del Comune di Avezzano per gelicidio : Allarme ghiaccio ad Avezzano: il Comune ha invitato gli anziani a restare in casa fino a quando la situazione non sarà migliorata. Su strade e marciapiedi persiste la presenza di ghiaccio, a causa delle piogge e delle basse temperature: il fenomeno è noto come gelicidio. Il Comune raccomanda anche massima prudenza sulle strade. Il gelicidio è una precipitazione ghiacciata ben differente da neve e grandine: si tratta proprio letteralmente ...

Maltempo Umbria : gelicidio nell’area nel Folignate : Il centro funzionale della Protezione civile dell’Umbria segnala il fenomeno del gelicidio nella zona del Folignate: “Nella serata del 10 gennaio e nelle prime ore della notte e’ caduta pioggia mista a neve che si e’ subito ghiacciata in quanto la temperatura al suolo era sotto lo zero“. Le strade sono state ricoperte dal ghiaccio, facendo registrare qualche disagio alla circolazione. Per la giornata di domani è ...