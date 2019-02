Maltempo Friuli Venezia Giulia | attivi 255 volontari della Protezioni civile

Maltempo - Friuli Venezia Giulia : tanta pioggia - frane e allagamenti : allagamenti, caduta di alberi e frane sono stati segnalati nel corso della mattinata in Friuli Venezia Giulia a causa dell’ondata di Maltempo che sta attraversando la regione. Tra la mattina e il primo pomeriggio – spiega la Protezione civile regionale – le precipitazioni hanno avuto una tregua, specie sui monti, mentre il vento si è attenuato. Un altro fronte, più moderato e con aria più fredda, sta risalendo l’Adriatico ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : piogge intense e allagamenti - fino a 338 mm sulle Prealpi Giulie e un metro di neve a 1800 m : piogge intense nella notte in Friuli Venezia Giulia: in val Canale e nella pedemontana si sono registrati alcuni allagamenti mentre si sono ingrossati i principali corsi d’acqua di pianura (Livenza, Tagliamento, Torre, Natisone, Judrio, Isonzo e Vipacco). Attualmente i livelli sono ancora in lieve aumento. A Grado si è registrato un picco di alta marea alle 07:40 con acqua alta nella zona del porto. Gli impianti sciistici di Piancavallo, ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : piogge intense e allagamenti - fino a 338 mm sulle Prealpi Giulie e un metro di neve a 1800 m : piogge intense nella notte in Friuli Venezia Giulia: in val Canale e nella pedemontana si sono registrati alcuni allagamenti mentre si sono ingrossati i principali corsi d’acqua di pianura (Livenza, Tagliamento, Torre, Natisone, Judrio, Isonzo e Vipacco). Attualmente i livelli sono ancora in lieve aumento. A Grado si è registrato un picco di alta marea alle 07:40 con acqua alta nella zona del porto. Gli impianti sciistici di Piancavallo, ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - Soccorso Alpino : massima prudenza nelle zone montane : Il Soccorso Alpino e Speleologico FVG fa fronte comune con la Protezione Civile nel comunicare prudenza in relazione al prossimo evento di Maltempo che interesserà la regione con particolare riferimento alle zone impervie alpine e prealpine. Forti piogge e forti nevicate sono previste nelle prossime 24/48 ore. La nuova neve andrà a depositarsi su strati a debole coesione con il pericolo di valanghe spontanee che potrebbero interessare anche la ...

Maltempo : migliora la situazione meteo in Friuli Venezia Giulia : migliorano le condizioni meteo in Friuli Venezia Giulia dopo le deboli nevicate cadute nelle ultime ore in diverse parti della regione e in particolare su pianura e costa. Le precipitazioni – informa l’Osmer – si sono attenuate, anche se rimane il rischio di formazione di ghiaccio al suolo soprattutto sul Carso e in montagna. Sulle Alpi Giulie e Canin – riferisce il bollettino valanghe – il pericolo valanghe ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : 43 milioni euro dedicati a interventi prioritari : Entro una settimana le direzioni regionali competenti presenteranno le priorità di intervento rientranti nei 43 milioni di euro stanziati dalla Regione per i territori del Friuli Venezia Giulia colpiti dal Maltempo di fine ottobre. Inoltre, sono in via di perfezionamento le procedure amministrative per l’affidamento dei lavori e l’esecuzione delle opere in un quadro di coinvolgimento e di condivisione con gli enti locali. Questo il ...

Maltempo - Canale Monfalcone : dalla Regione Friuli 600.000 euro : Tra progettazione e lavori, costera’ circa 600mila euro, a carico del Fondo regionale per la Protezione civile, la messa in sicurezza della banchina sinistra del Canale Valentinis di Monfalcone, gia’ colpita dalle mareggiate nel 2017 e ulteriormente danneggiata dal Maltempo di fine ottobre scorso. Lo annuncia in una nota il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi, recependo la ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : avviato procedimento d’urgenza per la messa in sicurezza del Canale Valentinis : “Abbiamo immediatamente recepito la gravità dei danni subiti dalla banchina sinistra del Canale Valentinis, già profondamente colpita dalle mareggiate del 2017 e ulteriormente danneggiata dal Maltempo di fine ottobre, come segnalatoci anche dal sindaco di Monfalcone, Anna Cisint, e dal consigliere Giuseppe Nicoli. Per questo abbiamo avviato un procedimento d’urgenza per gli interventi della sua messa in sicurezza“: lo ha ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : autorizzati interventi per 6 - 5 milioni : La proposta di Piano degli interventi urgenti, con i primi 6,5 milioni di euro per fronteggiare l’emergenza Maltempo di fine ottobre, ha incassato l’approvazione del dipartimento della Protezione civile nazionale. Dopo aver dato una prima risposta all’immediata emergenza, si pensa ora alla programmazione e alla pianificazione di ulteriori azioni per ripristinare i danni causati. Ne danno conto il governatore del Friuli Venezia ...

Maltempo : “13 milioni di metri cubi di legname a terra tra Trentino - Veneto - e Friuli Venezia Giulia” : I presidenti dei Consigli regionali di Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto si sono incontrati per discutere dell’emergenza legno determinata dall’ondata di Maltempo di fine ottobre. “I danni provocati dal Maltempo di fine ottobre sono oggi quantificabili in circa 13 milioni di metri cubi di legname a terra tra Trentino, Veneto, e Friuli Venezia Giulia: un dato che rischia di portare ad un tracollo del valore del ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - emergenza alberi : il presidente Zanin incontra i colleghi di Veneto e Trentino : Domani il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, insieme con il collega del consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti, parteciperà a Trento all’incontro organizzato nella sede del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino Alto Adige dal presidente Roberto Paccher per delineare delle politiche condivise per superare l’emergenza legname creatasi in seguito all’ondata di ...

Maltempo Friuli : per l’agricoltura “soddisfazione per le misure adottate” : “E’ una grande soddisfazione constatare che le scelte che abbiamo adottato abbiano trovato una cosi’ ampia condivisione anche da parte dell’opposizione: con le risorse stanziate in Stabilita’ daremo sostegno alle linee principali del comparto”. Così l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Stefano Zannier, al termine della votazione degli emendamenti alla legge di ...

Maltempo Friuli : “Gli abeti di Natale abbattuti dal maltempo sono simbolo di ripresa” : sono alti oltre due metri e arrivano da Paluzza, dalla foresta di Pramosio – una delle aree colpite dal maltempo di fine ottobre – i tre alberi di Natale allestiti nel Palazzo della Regione a Trieste. “sono loro stessi parte dei terribili danni subìti dal Fvg – afferma in una nota il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, che li ha voluti a Trieste per celebrare il Natale – e, in questa veste, sono anche ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : dall’Associazione Udinese Club 8mila euro per le aree colpite : “Grazie ai tifosi dell’Udinese e alla società per questo importante gesto di solidarietà. Anche in questa occasione dimostriamo di essere un popolo forte e generoso. E anche questa volta ricostruiremo quello che il Maltempo in poche ora ha distrutto. Su questo la Regione è già al lavoro“: lo ha affermato il vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, ricevendo oggi, prima del fischio di inizio della ...