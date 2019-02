Maltempo Emilia Romagna | nel Bolognese dieci soccorsi per ipotermia

Maltempo - allerta per le piene dei fiumi in Emilia Romagna e Toscana : pericolo esondazioni e smottamenti : L’agenzia regionale per la protezione civile e Arpae elevano l’allerta Maltempo in Emilia-Romagna segnalando criticità idraulica da bollino ‘rosso’ per la pianura Emiliana orientale e la costa ferrarese già a partire da queste ore e per tutta la giornata del 3 febbraio, fino alla mezzanotte. Il nuovo bollettino segnala inoltre allerta arancione per criticità idraulica e idrogeologica, dunque per il pericolo di piene di fiumi, ...

Maltempo in Emilia : fiume Reno in piena - esondazioni a Casalecchio - Borgo Panigale : Disagi anche in Emilia Romagna per la forte ondata di Maltempo che si sta abbattendo sull'Italia da ieri, colpendo soprattutto il Nord e il versante tirrenico. Il fiume Reno è in piena ed è...

Maltempo Emilia-Romagna : frane nel Bolognese - superata fase critica del Secchia a Sassuolo : A causa delle forti raffiche di vento e della pioggia si sono registrate frane e rami caduti su diverse strade provinciali nel Bolognese. Nei pressi dell’abitato di Silla, sull’Appennino Bolognese – spiega la Città metropolitana di Bologna – e’ stata chiusa precauzionalmente la sp 57 al km 0+100 in corrispondenza del ponte sul torrente Silla. Era in corso una importante piena del torrente che lambiva gli archi della ...

Maltempo Emilia-Romagna : frane nel Bolognese - riaperto ponte sul Silla : A causa delle forti raffiche di vento e della pioggia si sono registrate frane e rami caduti su diverse strade provinciali nel Bolognese. Nei pressi dell’abitato di Silla, sull’Appennino Bolognese – spiega la Città metropolitana di Bologna – e’ stata chiusa precauzionalmente la sp 57 al km 0+100 in corrispondenza del ponte sul torrente Silla. Era in corso una importante piena del torrente che lambiva gli archi della ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : in arrivo Maltempo - mare mosso e rischio frane : Una nuova Allerta per il maltempo stata emessa per la giornata di domani, sabato 2 febbraio, dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna, sulla base dei dati previsionali del Centro funzionale Arpae E-R. L’Allerta e’ arancione e gialla per criticita’ idraulica, idrogeologica e vento in molte zone del territorio regionale; gialla per possibili mareggiate sulla costa ...

Maltempo - neve e gelo sul Centro-Nord. Disagi in Emilia e Toscana - : A causa della precipitazioni nella notte 15 voli dirottati o cancellati nell'aeroporto di Bologna. Disagi anche allo scalo di Firenze per la nebbia e il ghiaccio. Oggi scuole chiuse a Siena e domani e ...

Maltempo - neve e gelo sul Centro-Nord. Disagi in Emilia e Toscana : Maltempo, neve e gelo sul Centro-Nord. Disagi in Emilia e Toscana A causa della precipitazioni nella notte 15 voli dirottati o cancellati nell'aeroporto di Bologna. Disagi anche allo scalo di Firenze per la nebbia e il ghiaccio. Oggi scuole chiuse a Siena e domani e sabato ad Asti. METEO Parole chiave: ...

Maltempo e neve in Emilia Romagna : disagi all'aeroporto di Bologna : Come previsto la perturbazione artica giunta sull'Italia ha portato nevicate fino in pianura anche in Emilia Romagna, in particolar modo fra bolognese e modenese. I fenomeni si sono concentrati...

Maltempo - neve a Bologna e in Emilia : nella notte prevista anche in Romagna : Arriva la neve anche a Bologna, dove i fiocchi bianchi stanno venendo giù da un paio d’ore, ma a causa della pioggia che ha preceduto la debole nevicata, la città non risulta ancora imbiancata. Dalla mezzanotte – spiega il centro meteo regionale – la precipitazione – che ha interessato dalla mattinata anche il Piacentino, il Parmense e il Reggiano con alcuni centimetri caduti – si sposterà dalla mezzanotte sul ...

Maltempo : spettacolari nevicate tra Toscana ed Emilia - inizia a nevicare a Bologna : [flowplayer id="146977"] La neve è giunta a bassa quota come ampiamente previsto nei giorni scorsi : i fiocchi bianchi sono scesi sin verso le pianure della Lombardia e dell'Emilia occidentale nel...

Maltempo - Emilia Romagna : “128 milioni investiti per la sicurezza del territorio nel basso modenese” : Cinque anni dopo l’alluvione del 18 e 19 gennaio 2014, sale a 128 milioni il totale degli investimenti realizzati o programmati per la sicurezza del territorio della bassa modenese. In tutto sono 118 i lavori conclusi da Regione e Aipo per circa 40 milioni. Nel 2019 si apriranno nuovi cantieri per 43 milioni di euro, per rendere più sicuro il nodo idraulico Secchia-Panaro e le arginature dei due corsi d’acqua. Tra le ulteriori opere ...

Maltempo Puglia - Emiliano : “Raccomando la massima prudenza - potrebbe ripetersi l’emergenza del 2017” : “L’emergenza potrebbe risolversi solo con qualche disagio oppure diventare di un livello importante come quella del 2017: lo sapremo nelle prossime ore. Per adesso occorre prepararsi a tutti i livelli: stiamo mettendo in atto tutte le necessarie precauzioni per garantire la massima sicurezza. Ai cittadini raccomandiamo massima prudenza e di evitare nelle prossime ore spostamenti non necessari con mezzi gommati se non si dispone di ...

Maltempo Puglia - Emiliano : “Raccomando la massima prudenza” : “L’emergenza potrebbe risolversi solo con qualche disagio oppure diventare di un livello importante come quella del 2017: lo sapremo nelle prossime ore. Per adesso occorre prepararsi a tutti i livelli: stiamo mettendo in atto tutte le necessarie precauzioni per garantire la massima sicurezza. Ai cittadini raccomandiamo massima prudenza e di evitare nelle prossime ore spostamenti non necessari con mezzi gommati se non si dispone di ...

Maltempo - neve in Emilia-Romagna : in azione i mezzi spalaneve e spargisale - viabilità regolare : Nevica dal tardo pomeriggio di ieri anche sulle pianure dell’Emilia-Romagna: le precipitazioni si registrano in particolare nella parte centro-occidentale della regione. Dalla serata sono in azione i mezzi spalaneve e spargisale anche a Bologna. Non si segnalano particolari disagi nei trasporti. Il traffico è regolare sulle autostrade della regione, salvo qualche rallentamento sul tratto appenninico dell’A1, tra Bologna e ...